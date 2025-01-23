Группа Ziferblat представила конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение-2025

Участники группы Ziferblat. Фото: менеджмент артистов

Финалисты Нацотбора на Евровидение-2025 презентовали свои композиции. Среди них и группа Ziferblat, которая в прошлом году заняла второе место на Нацотборе и решила взять реванш в этом году.

Композиция доступна для прослушивания, в частности, на YouTube-канале "Євробачення Україна".

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Песня группы Ziferblat для Евровидения-2025

Музыканты презентовали новую работу — конкурсный сингл Bird of Pray. Премьера песни состоялась во время пресс-конференции и жеребьевки Нацотбора на Евровидение-2025, которые прошли в четверг, 23 января.

По словам музыкантов, Bird of Pray — эмоциональная рефлексия на реалии, с которыми ежедневно сталкивается каждый украинец от рассвета до заката солнца. В песне переплетаются тоска по дому, боль потерь и одновременно молитва, слова поддержки и поиск внутренней силы. Все это создает мощный нарратив, который резонирует с ощущением надежды в сердцах людей.

Новый сингл Ziferblat полон символизма. Центральный образ — птичка, которая олицетворяет свободу, возрождение и ожидание перемен. Она становится предвестницей весны и символом цикличности жизни, дарующей уверенность в будущем. На новую песню еврофаны отреагировали в основном положительно.

Это такой мощный микс украинских исполнителей 1960-1970-х, Queen i The Beatles. Оригинально. Так еще Украина не звучала на Евровидении.

Вам удалось показать аутентику, без фолка, без уже привычных шаблонов. Это настолько качественная композиция, я бы назвал ее гурманской, ее действительно хочется смаковать.

Ни разу не сомневалась в том, что полная песня будет такой невероятной. Это однозначно мой фаворит.

Напомним, ранее мы писали, что букмекеры сделали первые ставки на победителя Евровидения-2025. Также мы рассказывали, что от Израиля на Евровидение поедет девушка, которую едва не убили ХАМАС.