Євробачення-2025 — Ізраїль обрав представницю

Співачка Юваль Рафаель. Фото: instagram.com/yuvalraphael/

Ізраїль обрав представницю своєї країни на пісенному конкурсі "Євробачення-2025". 24-річна Юваль Рафаель ледь не загинула під час збройної атаки ХАМАС в 2023 році.

Про це йдеться на офіційному сайті "Євробачення".

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Дівчина перемогла у реаліті-шоу "HaKokhav HaBa" та представить країну на пісенному конкурсі, що відбудеться в Базелі (Швейцарія) в травні 2025 року. Пісню для її виступу оберуть в лютому.

Членів журі вразив голос дівчини та її історія виживання.

"Я не можу пояснити, наскільки я схвильована і готова!!! Дякую, що надали мені цю величезну честь і довірили представляти мою країну на великій сцені Євробачення у Швейцарії", — сказала Юваль.

Під час теракту ХАМАСу 7 жовтня 2023 року, Юваль вдалося виживати. Дівчина ховалась під тілами загиблих на фестивалі Nova більше 8 годин. Ізраїльтянка досі має осколки в тілі.

Тоді терористи здійснили масштабну атаку на південь Ізраїлю, що призвело до значних людських втрат. Спочатку повідомлялося про понад 1400 загиблих, але пізніше офіційна кількість жертв зросла ще на приблизно 1200 осіб. Ще близько 2000 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, стало відомо, яке місце на пісенному конкурсі займе Україна за прогнозами букмекерів. Також українка подала заявку на участь у "Євробаченні-2025" від іншої країни.