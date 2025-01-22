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Букмекери зробили перші ставки на переможця Євробачення-2025

22 січня 2025 13:30
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Євробаченні-2025 — фаворити букмекерів в січні
Євробачення-2025. Фото: eurovision.tv
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Хоча "Євробачення-2025" заплановане на останній місяць весни, букмекери вже почали визначати своїх фаворитів попри те, що країни не обрали своїх представників та конкурсні пісні. Україна поки входить у трійку лідерів.

Відповідна інформація з’явилась на сайті Eurovision World.

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Фаворити букмекерів на Євробаченні-2025

Перше місце букмекери в кінці січня пророкують Бельгії та оцінюють її шанси на перемогу в 12%. Друге місце за прогнозами належить Швеції із ймовірністю в 10%. Бронзу цьогоріч на конкурсі прогнозують Україні, шанси якої оцінюють в 7%. Замикають п'ятірку лідерів Італія та Естонія. Шанси Франції, Німеччини, Фінляндії та Британії букмекери оцінюють у 3%, а Ізраїля — в 4 %.

Прогнози букмекерів на Євробачення-2025
Прогнози букмекерів на 22 січня 2025 року. Фото: Eurovision World.

Прогноз букмекерів до травня може кардинально змінитися і він не завжди збувається. Зокрема, минулого року за прогнозами мала перемогти Хорватія, проте власником кришталевого мікрофона стали Nemo із Швейцарії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Тіна Кароль звинуватила учасника Нацвідбору у махлюванні. Також ми розповідали, що гурт Ziferblat презентував тізер пісні для Євробачення.

Євробачення прогнози закордонні зірки конкурс Євробачення 2025

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13:51 Урсула фон дер Ляєн попередила про нову геополітичну еру

13:46 lifecell скоротить кількість тарифів — до чого готуватися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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13:42 Єдині від Донбасу до Карпат — в Одесі відзначили День Соборності

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