Євробаченні-2025 — фаворити букмекерів в січні

Букмекери зробили перші ставки на переможця Євробачення-2025
Хоча "Євробачення-2025" заплановане на останній місяць весни, букмекери вже почали визначати своїх фаворитів попри те, що країни не обрали своїх представників та конкурсні пісні. Україна поки входить у трійку лідерів.
Відповідна інформація з’явилась на сайті Eurovision World.
Фаворити букмекерів на Євробаченні-2025
Перше місце букмекери в кінці січня пророкують Бельгії та оцінюють її шанси на перемогу в 12%. Друге місце за прогнозами належить Швеції із ймовірністю в 10%. Бронзу цьогоріч на конкурсі прогнозують Україні, шанси якої оцінюють в 7%. Замикають п'ятірку лідерів Італія та Естонія. Шанси Франції, Німеччини, Фінляндії та Британії букмекери оцінюють у 3%, а Ізраїля — в 4 %.
Прогноз букмекерів до травня може кардинально змінитися і він не завжди збувається. Зокрема, минулого року за прогнозами мала перемогти Хорватія, проте власником кришталевого мікрофона стали Nemo із Швейцарії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Тіна Кароль звинуватила учасника Нацвідбору у махлюванні. Також ми розповідали, що гурт Ziferblat презентував тізер пісні для Євробачення.
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