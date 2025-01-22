Євробаченні-2025 — фаворити букмекерів в січні

Євробачення-2025. Фото: eurovision.tv

Хоча "Євробачення-2025" заплановане на останній місяць весни, букмекери вже почали визначати своїх фаворитів попри те, що країни не обрали своїх представників та конкурсні пісні. Україна поки входить у трійку лідерів.

Відповідна інформація з’явилась на сайті Eurovision World.

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Перше місце букмекери в кінці січня пророкують Бельгії та оцінюють її шанси на перемогу в 12%. Друге місце за прогнозами належить Швеції із ймовірністю в 10%. Бронзу цьогоріч на конкурсі прогнозують Україні, шанси якої оцінюють в 7%. Замикають п'ятірку лідерів Італія та Естонія. Шанси Франції, Німеччини, Фінляндії та Британії букмекери оцінюють у 3%, а Ізраїля — в 4 %.

Прогнози букмекерів на 22 січня 2025 року. Фото: Eurovision World.

Прогноз букмекерів до травня може кардинально змінитися і він не завжди збувається. Зокрема, минулого року за прогнозами мала перемогти Хорватія, проте власником кришталевого мікрофона стали Nemo із Швейцарії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Тіна Кароль звинуватила учасника Нацвідбору у махлюванні. Також ми розповідали, що гурт Ziferblat презентував тізер пісні для Євробачення.