Гвінет Пелтроу навчить жінок, як досягти оргазму: що придумала оскароносна зірка

Американська акторка Гвінет Пелтроу в ліжку. Фото: goop.com

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу вирішила зробити світ ще кращим, а жінок більш щасливими. Саме тому 50-річна оскароносна зірка запустила освітню платформу Goop Sex.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Проєкт присвячений стосункам, сексу та процесу досягнення "ідеального" оргазму. За словами акторки, у ньому будуть зібрані поради від експертів та докладні інструкції щодо отримання задоволення. Поки що профіль Goop Sex в Instagram налічує трохи понад чотири тисячі підписників.

Цікава і заставка сторінки — шрифт дуже нагадую титри популярного серіалу "Секс і місто" з Сарою Джессікою Паркер в головній ролі.

Скрінштот: Instagram/goopsex

"Ми в Goop віримо, що справжнє задоволення приходить тоді, коли ми добре знаємо себе і почуваємося досить комфортно для того, щоб проявляти себе у світі та у стосунках як цілісна особистість. Важливою складовою цього є наше ставлення до сексуальності. Ми створили наш новий канал для тих, хто хоче поглибити свою освіту в цій галузі", — йдеться в описі програми

Проєкт, спрямований на освіту людей у сфері сексу та інтимного пізнання себе, виник на основі раніше існуючої платформи Гвінет. 2008 року зірка запустила сайт Goop, присвячений здоров'ю та догляду за собою. Згодом увагу до діяльності акторки регулярно привертали незвичайні товари, наприклад, ароматичні свічки, які мають назву "Це пахне, як мій оргазм".

Одна зі свічок Гвінет Пелтроу. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали що Гвінет Пелтроу виграла суд у справі про інцидент на гірськолижному курорті.