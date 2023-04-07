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Гвинет Пэлтроу научит женщин, как достичь оргазма: что придумала оскароносная звезда

7 апреля 2023 18:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Американская актриса Гвинет Пэлтроу в постели. Фото: goop.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу решила сделать мир еще лучше, а женщин счастливее. Поэтому 50-летняя оскароносная звезда запустила образовательную платформу Goop Sex.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Проект посвящен отношениям, сексу и процессу достижения "идеального" оргазма. По словам актрисы, в нем будут собраны советы от экспертов и подробные инструкции по получению удовольствия. Пока профиль Goop Sex в Instagram насчитывает чуть более четырех тысяч подписчиков.

Интересна и заставка страницы — шрифт очень напоминает титры популярного сериала "Секс в большом городе" с Сарой Джессикой Паркер в главной роли.

Скринштот: Instagram/goopsex

"Мы в Goop верим, что настоящее удовольствие приходит тогда, когда мы хорошо знаем себя и чувствуем себя достаточно комфортно для того, чтобы проявлять себя в мире и в отношениях как целостная личность. Важной составляющей этого является наше отношение к сексуальности. Мы создали наш новый канал для тех, кто хочет углубить свое образование в этой области", — говорится в описании программы

Проект, направленный на образование людей в сфере секса и интимного познания себя, возник на основе ранее существующей платформы Гвинет. В 2008 году звезда запустила сайт Goop, посвященный здоровью и уходу за собой. Впоследствии внимание к деятельности актрисы регулярно привлекали необычные товары, например ароматические свечи, которые называются "Это пахнет, как мой оргазм".

Одна из свечей Гвинет Пэлтроу. Фото: google.com

Напомним, ранее мы писали, что Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу об инциденте на горнолыжном курорте.

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