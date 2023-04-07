Гвинет Пэлтроу научит женщин, как достичь оргазма: что придумала оскароносная звезда
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу решила сделать мир еще лучше, а женщин счастливее. Поэтому 50-летняя оскароносная звезда запустила образовательную платформу Goop Sex.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Проект посвящен отношениям, сексу и процессу достижения "идеального" оргазма. По словам актрисы, в нем будут собраны советы от экспертов и подробные инструкции по получению удовольствия. Пока профиль Goop Sex в Instagram насчитывает чуть более четырех тысяч подписчиков.
Интересна и заставка страницы — шрифт очень напоминает титры популярного сериала "Секс в большом городе" с Сарой Джессикой Паркер в главной роли.
"Мы в Goop верим, что настоящее удовольствие приходит тогда, когда мы хорошо знаем себя и чувствуем себя достаточно комфортно для того, чтобы проявлять себя в мире и в отношениях как целостная личность. Важной составляющей этого является наше отношение к сексуальности. Мы создали наш новый канал для тех, кто хочет углубить свое образование в этой области", — говорится в описании программы
Проект, направленный на образование людей в сфере секса и интимного познания себя, возник на основе ранее существующей платформы Гвинет. В 2008 году звезда запустила сайт Goop, посвященный здоровью и уходу за собой. Впоследствии внимание к деятельности актрисы регулярно привлекали необычные товары, например ароматические свечи, которые называются "Это пахнет, как мой оргазм".
Напомним, ранее мы писали, что Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу об инциденте на горнолыжном курорте.