Суд виніс вирок Гвінет Пелтроу по гучній справі: що отримала акторка

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу з адвокатом

Американська акторка Гвінет Пелтроу виграла суд у справі про інцидент на гірськолижному курорті. Суд штату Юта визнав її невинною у гучній справі. 50-річна оскароносна кінозірка отримала один долар, який був запрошений в її позові.

Про це повідомляє видання Variety.

Подробиці

Раніше житель американського штату Юта, 76-річний лікар-офтальмолог Террі Сандерсон, подав до суду на актрису: він заявив, що 2016 року Пелтроу врізалася в нього під час катання на лижах і збила з ніг. Після аварії у Сандерсона був перелом чотирьох ребер та травма голови.

За його словами, акторка "пішла і залишила його лежати на снігу серйозно постраждалим і на самоті". Чоловік зажадав 3 млн доларів як компенсацію, пізніше він знизив свої вимоги до суми 300 тисяч доларів.

Гвінет не визнала своєї провини і подала зустрічний позов, заявивши, що це він врізався в неї. У суді виступили медичні працівники та лижні експерти. Адвокату Гвінет Пелтроу вдалося довести, що акторка перебувала нижче Сандерсона схилом, а тому врізатися в нього вона не могла.

Після того, як вирок був оголошений, голлівудська зірка підійшла до Террі і побажала йому всього найкращого. У відповідь той подякував Гвінет. Судовий розгляд тривав два тижні.

Пелтроу та Сандерсон

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі в сорочці від Dior відвідав останнє судове слухання у Лондоні. Також ми розповідали, що суд країни-терориста зняв арешт з майна подруги Олі Полякової, російської блогерки Ніки Білоцерківської.

Фото: Reuters