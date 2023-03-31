Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Суд виніс вирок Гвінет Пелтроу по гучній справі: що отримала акторка arrow

Суд виніс вирок Гвінет Пелтроу по гучній справі: що отримала акторка

31 березня 2023 10:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу з адвокатом
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська акторка Гвінет Пелтроу виграла суд у справі про інцидент на гірськолижному курорті. Суд штату Юта визнав її невинною у гучній справі. 50-річна оскароносна кінозірка отримала один долар, який був запрошений в її позові. 

Про це повідомляє видання Variety.

Читайте також:

Подробиці

Раніше житель американського штату Юта, 76-річний лікар-офтальмолог Террі Сандерсон, подав до суду на актрису: він заявив, що 2016 року Пелтроу врізалася в нього під час катання на лижах і збила з ніг. Після аварії у Сандерсона був перелом чотирьох ребер та травма голови.

За його словами, акторка "пішла і залишила його лежати на снігу серйозно постраждалим і на самоті". Чоловік зажадав 3 млн доларів як компенсацію, пізніше він знизив свої вимоги до суми 300 тисяч доларів.

Гвінет не визнала своєї провини і подала зустрічний позов, заявивши, що це він врізався в неї. У суді виступили медичні працівники та лижні експерти. Адвокату Гвінет Пелтроу вдалося довести, що акторка перебувала нижче Сандерсона схилом, а тому врізатися в нього вона не могла. 

Після того, як вирок був оголошений, голлівудська зірка підійшла до Террі і побажала йому всього найкращого. У відповідь той подякував Гвінет. Судовий розгляд тривав два тижні.

Пелтроу та Сандерсон 

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі в сорочці від Dior відвідав останнє судове слухання у Лондоні. Також ми розповідали, що суд країни-терориста зняв арешт з майна подруги Олі Полякової, російської блогерки Ніки Білоцерківської.

Фото: Reuters

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

12:57 ​​​​​​​Стало відомо, куди поділася росіянка, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму"

Новина з відео

17:16 Каменських офіційно розлучається з Потапом: гучна заява від зіркового блогера

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Новина з відео

10:27У ДБР розповіли про причини смерті чотирьох військовослужбовців на Чернігівщині

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Новина з відео

19:09 Ветеранська політика в Україні: Шмигаль розповів, яких змін очікувати уже цього року

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Актуальне по темі

None 31 Березень 14:36

Зінченко гратиме із зіркою футболу: "Арсенал" націлився на топ форварда

None 31 Березень 14:35

До України прибула президентка Молдови Санду: деталі візиту

None 31 Березень 14:02

В Одесі стане менше зовнішньої реклами

None 31 Березень 14:37

У NASA представили стратегію дослідження Марса: що заплановано

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB