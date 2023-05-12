Гвінет Пелтроу поділилася пікантним списком подарунків до Дня матері

Акторка Гвінет Пелтроу Фото: instagram/gwynethpaltrow

Акторка Гвінет Пелтроу напередодні Дня матері поділилася списком подарунків, які, на її думку, будуть вдалими до цього свята. Зірка рекомендує інтимні товари власного бренду.

Про це пише Daily Mail.

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Пелтроу започаткувала модний бренд Goop у 2008 році. Час від часу на сайті компанії вона ділиться власними інтимними вподобаннями.

Десятки способів сказати "Дякую"

Список подарунків, які радить Пелтроу, складається з 87 товарів, ціна яких коливається від 18 доларів за колагенову маску та до десяти тисяч доларів за намисто. Також серед запропонованого чотири види вібраторів вартістю від 98 до 199 доларів.

Серед найдешевших товарів — губна помада та олія для тіла.

Гвінет Пелтроу радить інтимні подарунки до Дня матері

Гвінет Пелтроу рекомендує подарувати на День матері секс-іграшку за 98 дол.

Гвінет Пелтроу радить коштовну сумку у якості подарунку до Дня матері 1 / 3

"Кожний день — це привід бути вдячними тим, хто нас виховав, навчив та долав труднощі з нами. Але чому б на День матері не піти далі, і не використати 87 способів сказати "Дякую" нашим матерям, сестрам, друзям, бабусям та тіткам", — йдеться на офіційному сайті Goop.

Також акторка радить у якості подарунку міні-сумку Chanel майже за 7 тисяч доларів та скатертину за 675 доларів.

Нагадаємо, раніше Пелтроу в подкасті Call Her Daddy розповіла про свої стосунки з колишніми: суперзірками Бредом Піттом та Беном Аффлеком. З кожним з них вона зустрічалась три роки, а з Бредом навіть була заручена. Раніше Гвінет Пелтроу запустила освітню платформу Goop Sex.