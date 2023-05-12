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Гвинет Пэлтроу поделилась пикантным списком подарков ко Дню матери

12 мая 2023 17:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гвинет Пэлтроу поделилась пикантным списком подарков ко Дню матери
Актриса Гвинет Пэлтроу Фото: РИА
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Гвинет Пэлтроу накануне Дня матери поделилась списком подарков, которые, по ее мнению, будут удачными к этому празднику. Звезда советует интимные продукты собственного бренда.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пелтроу основала модный бренд Goop в 2008 году. Иногда на сайте компании она делится своими интимными предпочтениями.

Десятки способов сказать "Спасибо"

Список подарков, которые рекомендует Пэлтроу, состоит из 87 товаров, цена которых колеблется от 18 долларов за коллагеновую маску и до десяти тысяч долларов за ожерелье. Также среди предложенного четыре вида вибраторов стоимостью от 98 до 199 долларов.

Среди самых дешевых товаров — губная помада и масло для тела.

  • Гвинет Пэлтроу советует интимные подарки ко Дню матери
  • Гвинет Пэлтроу рекомендует подарить на День матери секс-игрушку за 98 дол.
  • Гвинет Пэлтроу советует драгоценную сумку в качестве подарка ко Дню матери
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"Каждый день — это повод быть благодарными тем, кто нас воспитал, научил и преодолевал трудности с нами. Но почему бы на День матери не пойти дальше, и не использовать 87 способов сказать "Спасибо" нашим матерям, сестрам, друзьям, бабушкам и тетям", — говорится на официальном сайте Goop."

Также актриса советует в качестве подарка мини-сумку Chanel почти за 7 тысяч долларов и скатерть за 675 долларов.

Напомним, ранее Пэлтроу в подкасте Call Her Daddy рассказала о своих отношениях с бывшими: суперзвездами Брэдом Питтом и Беном Аффлеком. С каждым из них она встречалась три года, а с Брэдом даже была обручена. Ранее Гвинет Пэлтроу запустила образовательную платформу Goop Sex.

 

 

 

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