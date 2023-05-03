Гвінет Пелтроу зізналась, якими в сексі були Бред Пітт та Бен Аффлек

Американська акторка Гвінет Пелтроу з колишніми. Фото: колаж Новини.LIVE

Американська акторка Гвінет Пелтроу у 1990-х мала тривалі стосунки з голлівудськими суперзірками Бредом Піттом та Беном Аффлеком. З кожним з них вона зустрічалась три роки, а з Бредом навіть була заручена. Днями оскароносна зірка з’явилася в подкасті Call Her Daddy та розповіла про свої стосунки з колишніми.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Ведуча подкасту запитала в 50-річної Гвінет, хто був кращим у ліжку — Бред чи Бен. Пелтроу зізналася, що це для неї насправді важкий вибір.

"Бред був наче велика хімія у ліжку, любов’ю всього життя. Так це здавалось в той час. А Бен був технічно неймовірним. Не можу повірити, що моя дочка це слухає", — зізналась Гвінет.

Акторка також додала, що Бред був більш романтичнішим, а ось Бен змушував її сміятися частіше. Відзначимо, що з Піттом кінозірка була разом з 1994 по 1997 роки. А потім почала зустрічатися з Аффлеком.

@callherdaddy grab your glass of wine and get ready to take some notes because the icon is HERE! Daddy Gang, get ready for @GwynethPaltrow - episode comes out tonight at 9pm pst!/ Midnight est!! ♬ original sound - Call Her Daddy

Нагадаємо, раніше ми писали, Гвінет Пелтроу запустила освітню платформу Goop Sex та збирається навчити жінок, як досягти оргазму. Також ми розповідали, що Бред Пітт продав будинок, в якому жив з Анджеліною Джолі та Дженніфер Еністон.