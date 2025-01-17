Ілона Гвоздьова показала, як робить тейпування для молодості шкіри — фото

Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцівниця Ілона Гвоздьова поділилася своїми секретами краси із шанувальниками. Переможниця шоу "Танці з зірками" показала, яку процедуру робить для того, аби мати молодший вигляд.

Про це знаменитість розповіла в Instagram.

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36-річна танцівниця дбає про те, аби її шкіра завжди мала здоровий та доглянутий вигляд. Гвоздьова не квапиться робити уколи краси, а натомість використовує тейпування.

Ілона Гвоздьова показала вечірній догляд. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

У stories хореографиня показала, як приклеює тейпи на певні ділянки обличчя.

"Моя вечірня рутина. Справжня натуральна краса не довговічна без догляду і турботи про себе. Допоки існує альтернатива уколам, я буду її підтримувати", — поділилася танцівниця.

Ілона Гвоздьова робить тейпування. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Процедуру Ілона робить на ніч, а вранці вже має помітний результат.

Ілона Гвоздьова показала результат тейпування. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Окрім того, танцівниця використовує у своєму догляді сироватки із активними компонентами та зволожує шкіру кремом.

Ілона Гвоздьова показала, як доглядає за обличчям. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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