Ілона Гвоздьова показала, як робить тейпування для молодості шкіри — фото

Гвоздьова показала улюблену beauty-процедуру для молодості шкіри
Танцівниця Ілона Гвоздьова поділилася своїми секретами краси із шанувальниками. Переможниця шоу "Танці з зірками" показала, яку процедуру робить для того, аби мати молодший вигляд.
Про це знаменитість розповіла в Instagram.
Ілона Гвоздьова показала свою beauty-рутину
36-річна танцівниця дбає про те, аби її шкіра завжди мала здоровий та доглянутий вигляд. Гвоздьова не квапиться робити уколи краси, а натомість використовує тейпування.
У stories хореографиня показала, як приклеює тейпи на певні ділянки обличчя.
"Моя вечірня рутина. Справжня натуральна краса не довговічна без догляду і турботи про себе. Допоки існує альтернатива уколам, я буду її підтримувати", — поділилася танцівниця.
Процедуру Ілона робить на ніч, а вранці вже має помітний результат.
Окрім того, танцівниця використовує у своєму догляді сироватки із активними компонентами та зволожує шкіру кремом.
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