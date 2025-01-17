Илона Гвоздева показала, как делает тейпирование для молодости кожи - фото

Гвоздева показала любимую beauty-процедуру для молодости кожи
Танцовщица Илона Гвоздева поделилась своими секретами красоты с поклонниками. Победительница шоу "Танцы со звездами" показала, какую процедуру делает для того, чтобы выглядеть моложе.
Об этом знаменитость рассказала в Instagram.
Илона Гвоздева показала свою beauty-рутину
36-летняя танцовщица заботится о том, чтобы ее кожа всегда имела здоровый и ухоженный вид. Гвоздева не торопится делать уколы красоты, а вместо этого использует тейпирование.
В stories хореограф показала, как приклеивает тейпы на определенные участки лица.
"Моя вечерняя рутина. Настоящая натуральная красота не долговечна без ухода и заботы о себе. Пока существует альтернатива уколам, я буду ее поддерживать", — поделилась танцовщица.
Процедуру Илона делает на ночь, а утром уже имеет заметный результат.
Кроме того, танцовщица использует в своем уходе сыворотки с активными компонентами и увлажняет кожу кремом.
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