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Гвоздева показала любимую beauty-процедуру для молодости кожи

17 января 2025 17:51
Мария Покровская - Редактор
Илона Гвоздева показала, как делает тейпирование для молодости кожи - фото
Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva
Мария Покровская - Редактор

Танцовщица Илона Гвоздева поделилась своими секретами красоты с поклонниками. Победительница шоу "Танцы со звездами" показала, какую процедуру делает для того, чтобы выглядеть моложе.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram.

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Илона Гвоздева показала свою beauty-рутину

36-летняя танцовщица заботится о том, чтобы ее кожа всегда имела здоровый и ухоженный вид. Гвоздева не торопится делать уколы красоты, а вместо этого использует тейпирование.

Илона Гвоздева показала, как делает тейпирование
Илона Гвоздева показала вечерний уход. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

В stories хореограф показала, как приклеивает тейпы на определенные участки лица.

"Моя вечерняя рутина. Настоящая натуральная красота не долговечна без ухода и заботы о себе. Пока существует альтернатива уколам, я буду ее поддерживать", — поделилась танцовщица.

Илона Гвоздева показалась с тейпами
Илона Гвоздева делает тейпирование. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Процедуру Илона делает на ночь, а утром уже имеет заметный результат.

Илона Гвохдева показала лицо без макияжа
Илона Гвоздева показала результат тейпирования. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Кроме того, танцовщица использует в своем уходе сыворотки с активными компонентами и увлажняет кожу кремом.

Илона Гвоздева рассказала об уходе за лицом
Илона Гвоздева показала, как ухаживает за лицом. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, ранее Оля Полякова ошеломила фото с обнаженным бюстом и рассказала, как чувствует себя в 46.

Також Владимир Дантес впервые сходил к косметологу и поделился впечатлениями.

Илона Гвоздева украинские звезды молодость красота уход

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