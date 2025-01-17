Илона Гвоздева показала, как делает тейпирование для молодости кожи - фото

Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица Илона Гвоздева поделилась своими секретами красоты с поклонниками. Победительница шоу "Танцы со звездами" показала, какую процедуру делает для того, чтобы выглядеть моложе.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram.

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36-летняя танцовщица заботится о том, чтобы ее кожа всегда имела здоровый и ухоженный вид. Гвоздева не торопится делать уколы красоты, а вместо этого использует тейпирование.

Илона Гвоздева показала вечерний уход. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

В stories хореограф показала, как приклеивает тейпы на определенные участки лица.

"Моя вечерняя рутина. Настоящая натуральная красота не долговечна без ухода и заботы о себе. Пока существует альтернатива уколам, я буду ее поддерживать", — поделилась танцовщица.

Илона Гвоздева делает тейпирование. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Процедуру Илона делает на ночь, а утром уже имеет заметный результат.

Илона Гвоздева показала результат тейпирования. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Кроме того, танцовщица использует в своем уходе сыворотки с активными компонентами и увлажняет кожу кремом.

Илона Гвоздева показала, как ухаживает за лицом. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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