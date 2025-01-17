Оля Полякова показала пишний бюст у розстібнутій сорочці — фото

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова у свій день народження розбурхала уяву шанувальників відвертим фото. Зірка зізналася, як почувається у новому віці.

Дописом знаменитість поділилася в Instagram.

Читайте також:

Оля Полякова посвітила пишним бюстом

Сьогодні, 17 січня, виконавиця святкує свій 46-й день народження. У своєму фотоблогу Полякова приголомшила шанувальників ефектним зовнішнім виглядом.

Артистка позувала на фото у розстібнутій білій блузі, крізь яку посвітила своїми принадами.

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

У підписі Полякова поділилася своїми відчуттями у новому віці та зізналася, що бачить у собі зміни лише на краще.

"Ну шо з нем народження мене! Як воно? Та афігенно , хоча коли мені було 20 я думала шо буду дуже давня, а ні! Енергійна сильна , моцна здоров'ям, весела, розумна та гарна, як сонце! Так і все це я про себе! Бо зрозуміла, що бачити в собі це все в край важливо, і дякувати собі за все що робить мене такою як я є! Люблю себе, свою сім'ю, свою роботу, свою команду, своїх друзів, своє життя! І так я все це заслужила! Дякую вам люди, і всесвіту! Миру нам", — поділилася Оля.

У коментарях шанувальники та колеги привітали співачку зі святом та наробили їй компліментів.

"Такої, як ти, більше не існує! З днем народження, моя королева" (Маша Єфросиніна).

"Палка красуня на всі часи! Королева наших сердець! Вітаємо!" (Ольга Сумська).

"Красуня наша, кайфуй!" (Віталій Козловський).

"Оля, ти прекрасна. Нехай цей рік буде тебе вартий" (Даша Трегубова).

Нагадаємо, у свій день народження Оля Полякова також поділилася секретами своєї молодості.

Також ми писали, що співачка продемонструвала свою фігуру у бікіні.