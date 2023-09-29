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HBO презентував трейлер четвертого сезону серіалу "True Detective": коли прем'єра

29 вересня 2023 02:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
HBO презентував трейлер четвертого сезону серіалу "True Detective": коли прем'єра
Кадр з фільму "True Detective". Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На початку наступного року вийде четвертий сезон улюбленого детективного серіалу "True Detective". Нині HBO представив трейлер чергового сезону серіалу.

Новий тизер четвертого сезону детективного серіалу можна побачити у мережі.

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Повідомляється, що четвертий сезон "Справжнього детективу" отримав назву "Нічна країна".

Також стала відома дата прем'єри довгоочікуваного нового сезону серіалу. Це 14 січня 2024 року.

У серіалі події відбуватимуться на Алясці. Двоє жінок-детективів розслідуватимуть зникнення та ймовірне вбивтво кількох працівників дослідницької станції. 

Зауважимо, перший сезон детективного серіалу "Справжній детектив" вийшов у 2014 році. Серіал високо оціненили критики та глядачі, а тому вже у 2015 році вийшов його другий сезон. Третього сезону довелося чекати до 2019 року.

Нагадаємо, українська анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", яка стала найуспішнішим фільмом за показниками касових зборів в нашій країні за часи Незалежності, виходить в кінопрокат у Греції на Кіпрі. 

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