HBO презентував трейлер четвертого сезону серіалу "True Detective": коли прем'єра

Кадр з фільму "True Detective". Фото: скриншот

На початку наступного року вийде четвертий сезон улюбленого детективного серіалу "True Detective". Нині HBO представив трейлер чергового сезону серіалу.

Новий тизер четвертого сезону детективного серіалу можна побачити у мережі.

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Повідомляється, що четвертий сезон "Справжнього детективу" отримав назву "Нічна країна".

Також стала відома дата прем'єри довгоочікуваного нового сезону серіалу. Це 14 січня 2024 року.

У серіалі події відбуватимуться на Алясці. Двоє жінок-детективів розслідуватимуть зникнення та ймовірне вбивтво кількох працівників дослідницької станції.

Зауважимо, перший сезон детективного серіалу "Справжній детектив" вийшов у 2014 році. Серіал високо оціненили критики та глядачі, а тому вже у 2015 році вийшов його другий сезон. Третього сезону довелося чекати до 2019 року.

Нагадаємо, українська анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", яка стала найуспішнішим фільмом за показниками касових зборів в нашій країні за часи Незалежності, виходить в кінопрокат у Греції на Кіпрі.