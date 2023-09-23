"Мавка" розпочинає прокат ще у двох країнах: буде спецпоказ в Афінах
Українська анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", яка стала найуспішнішим фільмом за показниками касових зборів в нашій країні за часи Незалежності, виходить в кінопрокат у Греції на Кіпрі. В Нікосії вже пройшов спецпоказ, в Афінах він відбудеться завтра, 24 вересня.
Про це у своїх соцмережах повідомляють творці мультфільму.
"Мавка" продовжує свій кінопрокат
Автори найуспішнішої української стрічки презентували трейлер мультфільму грецькою мовою. Спільно з посольством України на Кіпрі у п'ятницю, 22 вересня, у Нікосії продюсери провели спеціальний показ мультфільму українською з грецькими субтитрами.
А вже в неділю, 24 вересня, спільно з посольством України у Греції проведуть такий спецпоказ в Афінах. Деталі щодо прокату та графіку сеансів творці шоу порадили дізнаватися у кінотеатрах Греції та Кіпру.
Щодо прокату мультфільму в Європі, то неймовірний показник "Мавка" показала у Франції. В цій країні анімаційній стрвічці вдалося зібрати 4 млн 139 тисяч доларів. Це майже ідентична сума українського кінопрокату. Всього ж по всьому світу, згідно з даними з сайту Box Office Mojo, мультфільм зібрав понад 16 млн 800 тисяч доларів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що завершились зйомки драми "Буча", заснованій на реальних подіях. Також ми розповідали, що блогерка Інна Мірошниченко дебютувала у дубляжі анімації: до неї приєдналися відомі шоумени.