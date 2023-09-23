"Мавка" розпочинає прокат ще у двох країнах: буде спецпоказ в Афінах

Фрагмент з мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Фото: Google

Українська анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", яка стала найуспішнішим фільмом за показниками касових зборів в нашій країні за часи Незалежності, виходить в кінопрокат у Греції на Кіпрі. В Нікосії вже пройшов спецпоказ, в Афінах він відбудеться завтра, 24 вересня.

Про це у своїх соцмережах повідомляють творці мультфільму.

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Автори найуспішнішої української стрічки презентували трейлер мультфільму грецькою мовою. Спільно з посольством України на Кіпрі у п'ятницю, 22 вересня, у Нікосії продюсери провели спеціальний показ мультфільму українською з грецькими субтитрами.

А вже в неділю, 24 вересня, спільно з посольством України у Греції проведуть такий спецпоказ в Афінах. Деталі щодо прокату та графіку сеансів творці шоу порадили дізнаватися у кінотеатрах Греції та Кіпру.

Щодо прокату мультфільму в Європі, то неймовірний показник "Мавка" показала у Франції. В цій країні анімаційній стрвічці вдалося зібрати 4 млн 139 тисяч доларів. Це майже ідентична сума українського кінопрокату. Всього ж по всьому світу, згідно з даними з сайту Box Office Mojo, мультфільм зібрав понад 16 млн 800 тисяч доларів.

Касові збори фільму "Мавка. Лісова пісня" в Європі на 23.09.2023. Скриншот: Box Office Mojo

Нагадаємо, раніше ми писали, що завершились зйомки драми "Буча", заснованій на реальних подіях. Також ми розповідали, що блогерка Інна Мірошниченко дебютувала у дубляжі анімації: до неї приєдналися відомі шоумени.