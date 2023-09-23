Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Мавка" розпочинає прокат ще у двох країнах: буде спецпоказ в Афінах arrow

"Мавка" розпочинає прокат ще у двох країнах: буде спецпоказ в Афінах

23 вересня 2023 11:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Мавка" розпочинає прокат ще у двох країнах: буде спецпоказ в Афінах
Фрагмент з мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Українська анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", яка стала найуспішнішим фільмом за показниками касових зборів в нашій країні за часи Незалежності, виходить в кінопрокат у Греції на Кіпрі. В Нікосії вже пройшов спецпоказ, в Афінах він відбудеться завтра, 24 вересня. 

Про це у своїх соцмережах повідомляють творці мультфільму.

Читайте також:

"Мавка" продовжує свій кінопрокат

Автори найуспішнішої української стрічки презентували трейлер мультфільму грецькою мовою. Спільно з посольством України на Кіпрі у п'ятницю, 22 вересня, у Нікосії продюсери провели спеціальний показ мультфільму українською з грецькими субтитрами. 

А вже в неділю, 24 вересня, спільно з посольством України у Греції проведуть такий спецпоказ в Афінах. Деталі щодо прокату та графіку сеансів творці шоу порадили дізнаватися у кінотеатрах Греції та Кіпру.

Щодо прокату мультфільму в Європі, то неймовірний показник "Мавка" показала у Франції. В цій країні анімаційній стрвічці вдалося зібрати 4 млн 139 тисяч доларів. Це майже ідентична сума українського кінопрокату. Всього ж по всьому світу, згідно з даними з сайту Box Office Mojo, мультфільм зібрав понад 16 млн 800 тисяч доларів.

Касові збори фільму "Мавка. Лісова пісня" в Європі на 23.09.2023. Скриншот: Box Office Mojo

Нагадаємо, раніше ми писали, що завершились зйомки драми "Буча", заснованій на реальних подіях. Також ми розповідали, що блогерка Інна Мірошниченко дебютувала у дубляжі анімації: до неї приєдналися відомі шоумени.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз