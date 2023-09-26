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Новий проєкт Netflix: що відомо і до чого тут "Гра в кальмара"

26 вересня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Новий проєкт Netflix: що відомо і до чого тут "Гра в кальмара"
Кадр з фільму: "Гра в кальмара". Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Найпопулярнішим продуктом Netflix за всю історію існування компанії став перший сезон серіалу "Гра в кальмара". Тепер у компанії вирішили запустити още другий сезон серіалу та реаліті-шоу, засновані на цьоому фільмі. 

Про свої плани Netflix повідомило в YouTube.

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Нове реаліті-шоу

Повідомляється, що реаліті-шоу на основі "Гри у кальмара" Netflix запускає у листопаді 2023 року. У проєкті братимуть участь 456 осіб з усього світу. Усі учасники — старші за 21 рік.

Для учасників придумали різні випробування. Деякі взяли з серіалу, а деякі абсолютно нові. 

Переможцем стане лише один учасник, який здолає усі випробування. На нього чекає грошовий приз, найбільший за всю історію проведення різних реаліті — 4,56 млн доларів.

"Ставки високі, але в цій грі найстрашніша доля - повернутися додому з порожніми руками", — зазначають у Netflix.

Нагадаємо, голлівудські студії та сценаристи-протестувальники наблизились до вирішення суперечки щодо продовження контрактів, яка паралізувала індустрію на кілька місяців. Актуальною лишається проблема використання штучного інтелекту (ШІ).

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