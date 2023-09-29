HBO представил трейлер четвертого сезона сериала "True Detective": когда премьера

Кадр из фильма "True Detective". Фото: скриншот

В начале следующего года выйдет четвертый сезон любимого детективного сериала "True Detective". В настоящее время HBO представил трейлер очередного сезона сериала.

Новый тизер четвертого сезона детективного сериала можно увидеть в сети.

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Четвертый сезон сериала "True Detective"

Сообщается, что четвертый сезон "True Detective" получил название "Ночная страна".

Также стала известна дата премьеры нового сезона сериала. Это 14 января 2024 года.

В сериале события будут проходить на Аляске. Две женщины-детективы будут расследовать исчезновение и вероятное убийство нескольких работников исследовательской станции.

Заметим, что первый сезон детективного сериала "Настоящий детектив" вышел в 2014 году. Сериал высоко оценили критики и зрители, поэтому уже в 2015 году вышел его второй сезон. Третьего сезона пришлось ждать до 2019 года.

Напомним, украинская анимационная лента "Мавка. Лесная песня", ставшая самым успешным фильмом по показателям кассовых сборов в нашей стране за время Независимости, выходит в кинопрокат в Греции на Кипре.