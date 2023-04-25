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"Я була справжньою дитиною": Лілія Ребрик показала найрідніших людей

25 квітня 2023 12:44
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Лілія Ребрик показала миле фото з батьками – щасливий кадр
Телеведуча Лілія Ребрик під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася милим сімейним знімком. Популярна ведуча розповіла про те, як добре їй перебувати поруч зі своїми рідними батьками, а також про те, як вона проводила з ними час.

Відповідну фотографію Лілія Ребрик розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"Як добре поруч з батьками, вдома — там, де виріс! Там, де твоє серце, твої спогади, твої дитячі мрії. Між виставами у Чернівцях та Хмельницькому встигла побачити маму з татом. Цілий день я була справжньою дитиною своїх батьків — так склалося, що цього разу я тут без своїх дівчат, тому вся опіка та турбота мені Як добре спати у своїй кімнаті, у своєму ліжку, дивитися на "до мурах по шкірі" знайомий вид за вікном. Як добре ввечері говорити з батьками, ділитися з ними тривогами, радощами та надіями. Любіть своїх батьків, цінуйте кожну проведену з ними хвилину, скажіть "люблю, сумую, дякую". Ніколи в житті ці слова не будуть зайвими!" — написала Лілія Ребрик.

Користувачі мережі вирішили не проходити повз такої фотографії та почали її обговорювати, поділившись своїми історіями в коментарях під фото Лілії Ребрик.

"Аж серце сжалося від слів, тому що це все вкрали орки", "Яке щастя як я сумую за своїм ліжком, але не можна повернутись, там немає життя більше", "Щастя вам і довгиг років життя вашим батькам! Читаю цей пост і плачу, бо моїх батьків вже немає поруч зі мною, але спогади такі свіжі і незабутні! Ми діти, поки живі наші батьки! Миті проведені з ними такі безцінні!" — написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик
Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі з Instagram Лілії Ребрик
Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська ведуча Лілія Ребрик дала відверте інтерв’ю.

Раніше ми розповідали, що популярна телеведуча Лілія Ребрик мило звернулася до свого чоловіка.

Також ми повідомляли про те, що ведуча та акторка Лілія Ребрик розповіла, чим можна зайняти дітей вдома.

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