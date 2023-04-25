Лілія Ребрик показала миле фото з батьками – щасливий кадр

Телеведуча Лілія Ребрик під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася милим сімейним знімком. Популярна ведуча розповіла про те, як добре їй перебувати поруч зі своїми рідними батьками, а також про те, як вона проводила з ними час.

Відповідну фотографію Лілія Ребрик розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"Як добре поруч з батьками, вдома — там, де виріс! Там, де твоє серце, твої спогади, твої дитячі мрії. Між виставами у Чернівцях та Хмельницькому встигла побачити маму з татом. Цілий день я була справжньою дитиною своїх батьків — так склалося, що цього разу я тут без своїх дівчат, тому вся опіка та турбота мені Як добре спати у своїй кімнаті, у своєму ліжку, дивитися на "до мурах по шкірі" знайомий вид за вікном. Як добре ввечері говорити з батьками, ділитися з ними тривогами, радощами та надіями. Любіть своїх батьків, цінуйте кожну проведену з ними хвилину, скажіть "люблю, сумую, дякую". Ніколи в житті ці слова не будуть зайвими!" — написала Лілія Ребрик.

Користувачі мережі вирішили не проходити повз такої фотографії та почали її обговорювати, поділившись своїми історіями в коментарях під фото Лілії Ребрик.

"Аж серце сжалося від слів, тому що це все вкрали орки", "Яке щастя як я сумую за своїм ліжком, але не можна повернутись, там немає життя більше", "Щастя вам і довгиг років життя вашим батькам! Читаю цей пост і плачу, бо моїх батьків вже немає поруч зі мною, але спогади такі свіжі і незабутні! Ми діти, поки живі наші батьки! Миті проведені з ними такі безцінні!" — написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська ведуча Лілія Ребрик дала відверте інтерв’ю.

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