Лилия Ребрик показала милое фото с родителями – счастливый кадр

Телеведущая Лилия Ребрик во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась милым семейным снимком. Популярная ведущая рассказала о том, как хорошо ей находиться рядом со своими родными родителями, а также о том, как она проводила с ними время.

Соответствующую фотографию Лилия Ребрик разместила на своей странице в Instagram.

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"Как хорошо рядом с родителями, дома — там, где вырос! Там, где твое сердце, твои воспоминания, твои детские мечты. Между спектаклями в Черновцах и Хмельницком успела увидеть маму с папой. Целый день я была настоящим ребенком своих родителей — так сложилось, что на этот раз я здесь без своих девочек, поэтому вся опека и забота мне. Как хорошо спать в своей комнате, в своей кровати, смотреть на "к кожаным стенам" знакомый вид за окном. тревогами, радостями и надеждами. Любите своих родителей, цените каждую проведенную с ними минуту, скажите "люблю, скучаю, спасибо". Никогда в жизни эти слова не будут лишними!" — написала Лилия Ребрик.

Пользователи сети решили не проходить мимо такой фотографии и начали ее обсуждать, поделившись своими историями в комментариях под фото Лилии Ребрик.

"Аж сердце сжалось от слов, потому что это все украли орки", "Какое счастье как я скучаю по своей кровати, но нельзя вернуться, там нет жизни больше", "Счастья вам и долгих лет жизни вашим родителям! Читаю этот пост и плачу, потому что моих родителей уже нет рядом со мной, но воспоминания такие свежие и незабываемые! Мы дети, пока живы наши родители! Мгновения проведенные с ними такие бесценные!" — написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот с Instagram

Комментарии со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот с Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская ведущая Лилия Ребрик дала откровенное интервью.

Ранее мы рассказывали, что популярная телеведущая Лилия Ребрик мило обратилась к мужу.

Также мы сообщали о том, что ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала, чем можно занять детей дома.