Олег Скрипка розповів, що він думає про Колю Сєргу під час війни – був шокований

Лідер рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка у подкасті STAND UP Battle. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український співак та лідер рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів, що він думає про Колю Сєргу. Заслужений артист України згадав своє минуле та розповів про Колю Сєргу, який у минулому був російськомовним артистом.

Про це Олег Скрипка розповів у подкасті STAND UP Battle в YouTube.

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Український рок-музикант згадав, як колись він казав молодим артистам про те, що незабаром російська мова перестане бути популярною. Тоді Олег Скрипка казав молодим виконавцям, щоб вони писали українські пісні, але тоді мало хто його послухав.

Соліст рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка у подкасті STAND UP Battle. Фото: скриншот з YouTube

Він зазначив, що відомий музикант Коля Сєрга у минулому житті також будував свою кар’єру російською мовою. Але на початку повномасштабної війни Коля Сєрга раптово стає україномовним артистом, що дуже шокувало Олега.

"Він створює "Культурний десант", він переходить на українську мову. І я просто був шокований, реально", — відверто висловився про артиста Колю Сєргу соліст відомого українського рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.

Він зазначив, що його дуже вразив той факт, що Коля Сєрга та інші люди раптово почали розмовляти українською мовою. Олег Скрипка зазначив, що він зараз дуже поважає Колю Сєргу.

Діяльність Колі Сєрги під час війни в Україні

Ще на початку повномасштабної війни в Україні відомий музикант вирішив стати на захист рідної країни та вступив до ТрО. Крім того, Коля Сєрга відкрито засуджує російського президента Володимира Путіна та агресію його країни.

Музикант Коля Сєрга з українськими захисниками в окопі на фронті. Фото: instagram.com/p/Ctj4KnAM7I6/?hl=ru

Також Коля Сєрга заснував організацію військових та зірок, які пішли захищати Україну, під назвою "Культурний десант". А нещодавно український музикант випустив новий трек, де разом з дітьми подякував Силам ППО за захист неба над країною.

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