Олег Скрипка рассказал, что он думает про Колю Сергу во время войны – был шокирован

"Я был шокирован": Олег Скрипка о деятельности Коли Серги во время войны
Известный украинский певец и лидер рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал, что он думает про Колю Сергу. Заслуженный артист Украины вспомнил свое прошлое и рассказал про Колю Сергу, который в прошлом был русскоязычным артистом.
Об этом Олег Скрипка рассказал в подкасте STAND UP Battle в YouTube.
Олег Скрипка о прошлом и Коле Серге
Украинский рок-музыкант вспомнил, как когда-то он говорил молодым артистам о том, что в скором времени русский язык перестанет быть популярным. Тогда Олег Скрипка говорил молодым исполнителям, чтобы они писали украинские песни, но мало кто его послушал.
Он отметил, что известный музыкант Коля Серга в прошлой жизни тоже строил свою карьеру на русском языке. Но в начале полномасштабной войны Коля Серга внезапно становится украиноязычным артистом, что очень шокировало Олега.
"Он создает "Культурный десант", он переходит на украинский язык. И я просто был шокирован, реально", — откровенно высказался про артиста Колю Сергу солист известной украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.
Он отметил, что его поразил тот факт, что Коля Серга и другие люди внезапно начали разговаривать на украинском языке. Олег Скрипка отметил, что он сейчас очень уважает Колю Сергу.
Деятельность Коли Серги во время войны в Украине
Еще в начале полномасштабной войны в Украине известный музыкант решил стать на защиту родной страны и вступил в ТрО. Кроме того, Коля Серга открыто осуждает российского президента Владимира Путина и агрессию его страны.
Также Коля Серга основал организацию военных и звезд, которые ушли защищать Украину, под названием "Культурный десант". А недавно украинский музыкант выпустил новый трек, где вместе с детьми поблагодарил Силам ПВО за защиту неба над страной.
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