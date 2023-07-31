Олег Скрипка планує засудити учасника талант-шоу "Україна має талант"

Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка. Фото: Google

Молода українська співачка Zelenooka розкрила шахрайську схему заробітку на благодійних концертах. Вона оприлюднила листування з вокалістом, засновником дитячої студії розвитку Микитою Прилуцьким, який вимагав від неї 500 доларів, які нібито мали піти для дітей з Бахмута. У своїй піар-компанії він згадав фронтмена гурту "Воплі Відоплясова", Олега Скрипку.

Менеджмент артиста відреагував на заяви Прилуцького, повідомляє видання "УНІАН", яке висвітлює цю тему.

Читайте також:

Що збирається робити Олег Скрипка

Микита Прилуцький — учасник останнього сезону телешоу "Україна має талант". В ньому він не тільки осоромився виступом, але й не зміг пройти далі. Тоді про Микиту швидко забули. Тепер же схоже він намагається заробити гроші на імені суперзірок українського шоу-бізнесу.

Микита заявив, що на початку вересня в одному з гольф-клубів Києва пройде благодійний концерт, на якому хедлайнером буде Олег Скрипка. І аби виступити з лідером гурту "Воплі Відоплясова" на одній сцені, всім охочим слід заплатити 500 доларів.

Менеджмент Олега Скрипки прокоментував скандал навколо благодійного концерту, яким займається Микита Прилуцький.

"Ми в таких заходах участі не беремо. Це офіційна інформація від пресслужби артиста. Я прошу вас передати організатору, який собі там щось придумав, що якщо він буде займатися таким шахрайством, ми подамо позов до суду", — заявили в команді Скрипки.

Тим часом Прилуцький повідомив: все це було пранком. Мовляв, він шоумен, і таким чином вирішив пропіаритися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Віра Брежнєва стала жертвою шахраїв. Також ми розповідали, що шоувумен Маша Єфросиніна обурена активізацією шахраїв, які продають псевдомедичні препарати для схуднення від її імені. Також злочинці долучили й інших знаменитостей, в яких Маша брала інтерв’ю.