Олег Скрипка нарвався на російську пропаганду – український співак розповів про брехню

Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Український рок–музикант, автор пісень, актор та фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка заявив про російську пропаганду, яка стосується його. Популярний артист розповів про те, яку неправду про нього кажуть росіяни, та звернувся до українців.

Відповідну публікацію Олег Скрипка розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Кремлівська пропаганда працює закордоном, використовуючи гебельсівські методи : чим брутальніше брехня, тим більше у неї вірять. Абсолютно безпідставно мене звинувачують у прихильності до ультранаціоналістичної ідеології, що є абсолютною неправдою. Відтак, не перевіряючи фактів, зарубіжні медіа поширюють цю дезінформацію, що призводить до скасування концерту в Цюріху, Швейцарія. Організовуючи тури під час війни, ми прагнемо не лише підтримувати ЗСУ, але й доносити світовій спільноті, що Україна самобутня країна із своїми традиціями, своєю культурою і сьогодні вона бореться з озвірілим агресором росією, що не припиняє ракетні обстріли мирних міст", — написав Олег Скрипка.

Український музикант заявив, що кожен концерт має за ціль об'єднати всіх українців та європейців, які підтримують Україну. Також Олег Скрипка підкреслив, що на ключових заходах в Брюсселі були прийняті рішення стосовно відновлення України.

Український музикант Олег Скрипка перед виступом в Києві. Фото: instagram.com/p/CswcYbaog7K/

"Зібрано понад 1000 000 євро допомоги Україні‼️ Звертаємось до усіх держаних інституцій, медіа, друзів, що проживають в інших країнах: борімося за наші цінності, за нашу незалежність на усіх фронтах! Наша сила — у єдності та незламності! Віримо в ЗСУ! Слава Україні!" — також додав український співак.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Олег Скрипка розповів про свої концерти під Бахмутом.

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