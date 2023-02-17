Путініст Іван Охлобистин облив брудом хрещеного сина, який підтримує Україну

Пропагандист країни-терориста, актор Іван Охлобистин

Один з найнеадекватніших пропагандистів країни-терориста, актор Іван Охлобистин своїми витівками вже давно нікого не дивує. Втім, як виявилось, серед членів його родини є й ті, хто підтримує Україну. Таким виявився хрещений син путініста, актор Артур Смольянінов, якого мін'юст рф визнав "іноагентом".

Про це повідомляють росЗМІ.

Деталі

39-річний Смольянінов не підтримав російську військову агресію проти України та покинув країну. Він був в Норвегії, зараз живе у Латвії та готується до переїзду у США. Позиція хрещеного сина не сподобалась путіністу Охлобистину.

"Під суд мене радить віддати. І сумнівається у моєму психічному здоров'ї. Він теж утік. Зараз захоплюється європейською культурою і дико засмучується долею ним залишеної Вітчизни. Не відчуваю до нього неприязні. Мушу, але не відчуваю. Видно, я й справді божевільний", — іронічно заявив фанат кривавого диктатора путіна.

Артур Смольянінов

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністерство юстиції рф включило до реєстру іноземних агентів російську співачку Земфіру. Також ми розповідали, що путініст Дмитро Пєвцов назвав новий фільм "Чебурашка" диверсією.