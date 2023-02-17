Путинист Иван Охлобыстин облил грязью крестного сына, который поддерживает Украину

Пропагандист страны-террориста, актер Иван Охлобыстин

Один из самых неадекватных пропагандистов страны-террориста, актер Иван Охлобыстин своими проделками уже давно никого не удивляет. Впрочем, как оказалось, среди членов его семьи есть и те, кто поддерживает Украину. Таким оказался крестный сын путиниста, актер Артур Смольянинов, которого минюст рф признал "иноагентом".

Об этом сообщают росСМИ.

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39-летний Смольянинов не поддержал российскую военную агрессию против Украины и покинул страну. Он был в Норвегии, сейчас живет в Латвии и готовится к переезду в США. Позиция крестного сына не понравилась путинисту Охлобыстину.

"Под суд меня советует отдать. И сомневается в моем психическом здоровье. Он тоже сбежал. Сейчас увлекается европейской культурой и дико расстраивается судьбой им оставленного отечества. Не чувствую к нему неприязни. Должен, но не чувствую. Видно, я действительно сумасшедший", — иронически заявил фанат кровавого диктатора путина.

Артур Смольянинов

Напомним, ранее мы писали, что министерство юстиции рф включило в реестр иностранных агентов российскую певицу Земфиру. Также мы рассказывали, что путинист Дмитрий Певцов назвал новый фильм "Чебурашка" диверсией.