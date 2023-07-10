Оля Цибульська відверто розповіла про реакцію чоловіка на її романи – відео

Українська співачка Оля Цибульська під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська виконавиця та телеведуча Оля Цибульська розкрила цікаві подробиці свого особистого життя. Популярна артистка, яка активно веде свої сторінки в соціальних мережах, розповіла про свого чоловіка та про те, які в неї з ним стосунки.

Відповідним відеороликом Оля Цибульська поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Українська виконавиця продовжує ділиться різними жартівливими відеоролики, які допомагають українцям відволікатися від складного періоду. Цього разу Оля Цибульська показала фрагмент свого виступу на сцені, де вона розповідає про свого чоловіка.

Варто зазначити, що співачка протягом досить тривалого часу приховувала свого чоловіка та лише нещодавно показала його на публіку. За словами Олі Цибульської, вона разом зі своїм чоловіком ще зі школи. Також вона згадала, скільки романів їй приписували ЗМІ за її кар’єру, зазначивши, як на це реагував її чоловік.

"Є у мене чоловік, і то не DZIDZIO, і не Пономарьов. Ми разом зі школи насправді, і я насправді йому не заздрю, тому що після того всього, що він пережив і начитався про мене, йому, я не знаю, треба пам’ятник при життю поставити", — заявила українська співачка.

Підписники Олі Цибульської не промовчали та почали залишати свої коментарі стосовно цього відео.

Бо піарила себе, щоб мали про що люди говорити, от і вся Цибульська

Мда.... дно пробите

Оля. Дуже дякую за Ваш позитив. Його так зараз не вистачає. Особливо у вечір п'ятниці

Коментарі зі сторінки Олі Цибульської. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олі Цибульської. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олі Цибульської. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Оля Цибульська заспівала про скандал з Іво Бобулом.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Оля Цибульська вперше показала, який вигляд має її чоловік.

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