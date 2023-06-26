Оля Цибульська впала зі сходів та травмувалася

Співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya/

Співачка Оля Цибульська шокувала прихильників новиною. Зірка травмувалася під час падіння зі сходів.

Про це артистка розповіла у Instagram.

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Оля Цибульська зізнається, її підвело взуття. Тож тепер артистка радить всім жінкам бути обережними з босоніжками на платформі.

Співачка Оля Цибульська впала зі сходів. Фото: instagram.com/cybulskaya/

"Впала зі сходів на підборах, було дуже боляче. Дякувати Богу, в мене є друзі. Подзвонили моїй подрузі, яка знайшла мені лікаря, який виїхав у вихідний день, зробив мені рентген. Дякувати Богові, немає ніякої тріщини чи перелому, але розтягнення зв'язок, це боляче, ніколи про це не знала. Бережіть себе, будь-ласка. Дівчата, ці босоніжки на платформах у 30+, будьте обережні", — порадила Оля Цибульська.

Раніше Оля Цибульська поділилася думками про те, як змінилося її ставлення до власного тіла.

Нагадаємо, актор Джонні Депп тріумфально повернувся у кіно, але на нього чекали нові складності. Зірка фільмів Тіма Бартона змушений скасувати концерти свого рок-гурту через травму ноги.