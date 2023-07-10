Оля Цибульская откровенно рассказала о реакции мужа на ее романы – видео

Украинская певица Ольга Цыбульская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская исполнительница и телеведущая Оля Цибульская раскрыла интересные подробности своей личной жизни. Популярная артистка, активно ведущая свои страницы в социальных сетях, рассказала о своем муже и о том, какие у нее с ним отношения.

Соответствующим видеороликом Оля Цибульская поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинская исполнительница продолжает делиться разными шутливыми видеороликами, которые помогают украинцам отвлекаться от тяжелого периода. В этот раз Оля Цибульская показала фрагмент своего выступления на сцене, где она рассказывает о своем муже.

Стоит отметить, что певица в течение довольно продолжительного времени скрывала своего мужа и только недавно показала его на публику. По словам Оли Цибульской, она вместе со своим мужем еще со школы. Она также вспомнила, сколько романов ей приписывали СМИ за ее карьеру, отметив, как на это реагировал ее муж.

"Есть у меня муж, и то не DZIDZIO, и не Пономарев. Мы вместе со школы на самом деле, и я на самом деле ему не завидую, потому что после того всего, что он пережил и начитался обо мне, ему, я не знаю, надо памятник при жизни поставить", — заявила украинская певица.

Подписчики Оли Цибульской не промолчали и начали оставлять свои комментарии про это видео.

Ибо пиарила себя, чтобы имели о чем люди говорить, вот и вся Цибульская

Мда.... дно пробито

Оля. Большое спасибо за Ваш позитив. Его сейчас так не хватает. Особенно в вечер пятницы

Комментарии со страницы Оли Цибульской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Оли Цибульской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Оли Цибульской. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Оля Цибульская спела о скандале с Иво Бобулом.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Оля Цибульская впервые показала, как выглядит ее муж.

Также мы сообщали о том, что украинская певица и ведущая Оля Цибульская вспомнила страшное заболевание в начале войны.