Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Я ему не завидую": как муж Оли Цибульской реагирует на слухи про ее романы arrow

"Я ему не завидую": как муж Оли Цибульской реагирует на слухи про ее романы

10 июля 2023 11:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Оля Цибульская откровенно рассказала о реакции мужа на ее романы – видео
Украинская певица Ольга Цыбульская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская исполнительница и телеведущая Оля Цибульская раскрыла интересные подробности своей личной жизни. Популярная артистка, активно ведущая свои страницы в социальных сетях, рассказала о своем муже и о том, какие у нее с ним отношения.

Соответствующим видеороликом Оля Цибульская поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Украинская исполнительница продолжает делиться разными шутливыми видеороликами, которые помогают украинцам отвлекаться от тяжелого периода. В этот раз Оля Цибульская показала фрагмент своего выступления на сцене, где она рассказывает о своем муже.

Стоит отметить, что певица в течение довольно продолжительного времени скрывала своего мужа и только недавно показала его на публику. По словам Оли Цибульской, она вместе со своим мужем еще со школы. Она также вспомнила, сколько романов ей приписывали СМИ за ее карьеру, отметив, как на это реагировал ее муж.

"Есть у меня муж, и то не DZIDZIO, и не Пономарев. Мы вместе со школы на самом деле, и я на самом деле ему не завидую, потому что после того всего, что он пережил и начитался обо мне, ему, я не знаю, надо памятник при жизни поставить", — заявила украинская певица.

Подписчики Оли Цибульской не промолчали и начали оставлять свои комментарии про это видео.

  • Ибо пиарила себя, чтобы имели о чем люди говорить, вот и вся Цибульская
  • Мда.... дно пробито
  • Оля. Большое спасибо за Ваш позитив. Его сейчас так не хватает. Особенно в вечер пятницы
Комментарии со страницы Оли Цыбульской
Комментарии со страницы Оли Цибульской. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Оли Цыбульской
Комментарии со страницы Оли Цибульской. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Оли Цыбульской
Комментарии со страницы Оли Цибульской. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Оля Цибульская спела о скандале с Иво Бобулом.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Оля Цибульская впервые показала, как выглядит ее муж.

Также мы сообщали о том, что украинская певица и ведущая Оля Цибульская вспомнила страшное заболевание в начале войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз