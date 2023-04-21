Даша Астаф'єва отримала серйозну травму – що кажуть медики

Українська співачка Даша Астаф'єва під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка, модель та акторка Даша Астаф’єва розповіла про те, як їй зробили операцію. Популярна артистка заявила, що вона не може співати, та розповіла про те, як її привезли на операцію у поганому самопочутті.

Відповідний допис розмістили на сторінці zhvl_official в соціальній мережі Instagram.

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Українська виконавиця розповіла про те, що вона більше не може співати через те, що під час операції медики пошкодили нерв, який розташовується біля зв'язок.

"Коли ти вмираєш, підписуєш будь-що": Даша Астаф'єва втратила голос після операції і більше не може співати "Мені, на жаль, пошкодили під час операції нерв, який розташований біля зв’язок. І я не можу співати. Я сьогодні це вперше кажу", — розповіла вона в інтерв‘ю для YouTube-канала "Розмова" Артистка не уточнила діагноз, через який знадобилося термінове втручання хірурга, однак зізналась, що ситуація була критична і вона могла померти", — написали в публікації.

Українська артистка розповіла про те, що їй робили операцію та привезли на швидкій до лікарні з поганим самопочуттям. Даша Астаф’єва також розповіла про те, що вона підписала документ, в якому йде річ про те, що медики не несуть відповідальності за пошкодження зв’язок.

Співачка Даша Астаф'єва під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

"Мені робили операцію. Привезли на швидкій. У мене був такий стан, що я могла померти. Я підписала документ, що лікарі не несуть відповідальності за те, що можуть пошкодити мої зв'язки. Коли ти вмираєш, підписуєш будь-який документ", — також написала Даша Астаф’єва.

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