Даша Астафьева получила серьезную травму – что говорят медики

Украинская певица Даша Астафьева в интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева рассказала, как ей сделали операцию. Популярная артистка заявила, что она не может петь, и рассказала о том, как ее привезли на операцию в плохом самочувствии.

Соответствующее сообщение разместили на странице zhvl_official в социальной сети Instagram.

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Украинская исполнительница рассказала о том, что она больше не может петь из-за того, что во время операции медики повредили находящийся возле связок нерв.

""Когда ты умираешь, подписываешь во что бы то ни стало": Даша Астафьева потеряла голос после операции и больше не может петь "Мне, к сожалению, повредили во время операции нерв, расположенный возле связок. И я не могу петь. Я сегодня это впервые говорю", — рассказала она в интервью для YouTube-канала "Разговор". Артистка не уточнила диагноз, из-за которого потребовалось срочное вмешательство хирурга, однако призналась, что ситуация была критическая и она могла умереть", — написали в публикации.

Украинская артистка рассказала о том, что ей делали операцию и привезли на скорой в больницу с плохим самочувствием. Даша Астафьева также рассказала о том, что она подписала документ, в котором говорится, что медики не несут ответственности за повреждение связок.

Певица Даша Астафьева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Мне делали операцию. Привезли на скорой. У меня было такое состояние, что я могла умереть. Я подписала документ, что врачи не несут ответственности за то, что могут повредить мои связи. Когда ты умираешь, подписываешь любой документ", — также написала Даша Астафьева.

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