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"Я могла умереть": Даша Астафьева попала в больницу и больше не может выходить на сцену

21 апреля 2023 11:21
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даша Астафьева получила серьезную травму – что говорят медики
Украинская певица Даша Астафьева в интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева рассказала, как ей сделали операцию. Популярная артистка заявила, что она не может петь, и рассказала о том, как ее привезли на операцию в плохом самочувствии.

Соответствующее сообщение разместили на странице zhvl_official в социальной сети Instagram.

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Украинская исполнительница рассказала о том, что она больше не может петь из-за того, что во время операции медики повредили находящийся возле связок нерв.

""Когда ты умираешь, подписываешь во что бы то ни стало": Даша Астафьева потеряла голос после операции и больше не может петь "Мне, к сожалению, повредили во время операции нерв, расположенный возле связок. И я не могу петь. Я сегодня это впервые говорю",  рассказала она в интервью для YouTube-канала "Разговор". Артистка не уточнила диагноз, из-за которого потребовалось срочное вмешательство хирурга, однако призналась, что ситуация была критическая и она могла умереть", — написали в публикации.

Украинская артистка рассказала о том, что ей делали операцию и привезли на скорой в больницу с плохим самочувствием. Даша Астафьева также рассказала о том, что она подписала документ, в котором говорится, что медики не несут ответственности за повреждение связок.

Даша Астафьева
Певица Даша Астафьева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Мне делали операцию. Привезли на скорой. У меня было такое состояние, что я могла умереть. Я подписала документ, что врачи не несут ответственности за то, что могут повредить мои связи. Когда ты умираешь, подписываешь любой документ", — также написала Даша Астафьева.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Даша Астафьева впервые рассказала о своем любимом.

Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Даша Астафьева показала украинца, который задонатил на ВСУ большую сумму денег.

Также мы сообщали, что популярная артистка Даша Астафьева получила много критики за фото с Алексеем Арестовичем.

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