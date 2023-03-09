"Я не залізний": Дантес дав поради українцям, як продовжувати жити в складні часи
Масований ракетний обстріл України окупантами, 9 березня, на жаль забрав життя наших земляків. Через криваву політику кремля понад рік емоційний стан більшості українців пригнічений.
Шоумен Володимир Дантес у своєму Instagram розповів, що робить для відновлення.
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Деталі
За словами 34-річного Дантеса йому хочеться бути сильним, писати мотивуючи пости. Втім, це не завжди в нього виходить.
"Я не залізний і, іноді нажартувавшись на сцені, піднімаючи дух і відволікаючи інших від жахливих подій, розумію, що адекватніше — прийняти все що відбувається. Один раз і назавжди. Сісти так і прокричатися нормально, ридати, спалити люттю всіх ворогів", — написав Дантес.
За словами Володимира, він саме так взяв і зробив, а також перестав ставити собі питання: "чому?", "коли?", "навіщо?".
"Це моє життя. Це наше життя. Воно не буде таким, як раніше. Так, буде краще, 100%, просто не треба підганяти цей момент. Раджу кожному прокричатися, проревітися, згадати і подякувати всім, завдяки кому ми живі, задонатити, усміхнутися і жити", — підсумував Дантес.
Нагадаємо, раніше ми писали, кого б з українських політиків зібрав у своїй команді в проєкті "Ліга Сміху" Володимир Дантес. Також ми розповідали, що Дантес написав пісню про труднощі виховування дітей.