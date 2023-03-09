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"Я не железный": Дантес дал советы украинцам, как продолжать жить в сложные времена

9 марта 2023 16:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Шоумен Владимир Дантес
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Массированный ракетный обстрел Украины оккупантами 9 марта, к сожалению, унес жизни наших земляков. Из-за кровавой политики кремля более года эмоциональное состояние большинства украинцев подавлено.

Шоумен Владимир Дантес в своем Instagram рассказал, что делает для возобновления.

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Подробности

По словам 34-летнего Дантеса, ему хочется быть сильным, писать мотивируя посты. Впрочем, это не всегда у него выходит.

"Я не железный и, иногда нашутившись на сцене, поднимая дух и отвлекая других от ужасных событий, понимаю, что адекватнее — принять все происходящее. Один раз и навсегда. Сесть так и прокричаться нормально, рыдать, сжечь яростью всех врагов", — написал Дантес.

По словам Владимира, он именно так взял и сделал, а также перестал задавать себе вопросы: "почему?", "когда?", "зачем?".

"Это моя жизнь. Это наша жизнь. Она не будет такой, как раньше. Да, будет лучше, 100%, просто не надо подгонять этот момент. Советую каждому прокричаться, прореветься, вспомнить и поблагодарить всех, благодаря кому мы живы, задонатить, улыбнуться и жить", — подытожил Дантес.

Напомним, ранее мы писали, кого из украинских политиков собрал бы в своей команде в проекте "Лига Смеха" Владимир Дантес. Также мы рассказывали, что Дантес написал песню о трудностях в воспитании детей.

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