"Я ніколи цього не розповідав": Данилко зізнався, як вперше почув прізвище Путіна

Композитор, співак Андрій Данилко. Фото: СТБ/VIKTORIIA FILIPENKO

Вже завтра, 18 квітня, стартує північноамериканський тур на підтримку України Вєрки Сердючки та бенду. Перед вильотом у США співак та композитор Андрій Данилко дав велике інтерв'ю, в якому згадав про зустріч з диктатором Путіним у Криму.

Відео з’явилось на YouTube-каналі "Голос Америки".

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Спогади про Путіна

Данилко не раз розповідав, як на початку нульових виступав у Криму на саміті двох президентів: Леоніда Кучми та Володимира Путіна. Тоді Андрій в образі Сердючки зі сцени покликав до себе пальцем президента РФ. Всіх присутніх така поведінка легендарного українського артиста шокувала.

У відповідь Путін пальцем покликав Сердючку до себе. Данилко згадує, вони спілкувались 3-5 хвилин.

"Мені він здався дуже сором’язливим, милим, акуратним. Але також він мені здався зменшеним. Ти на екрані бачиш його одним, а в житті його наче зменшили", — поділився Данилко.

Також композитор розповів, як він вперше почув прізвище Путіна.

"Коли Єльцин сказав на Новий Рік, я так добре це пам’ятаю Я ухожу. І чомусь, коли Єльцин сказав "Владимир Владимирович…" і я почув не Путін, а Пукін. А я думаю, Боже, який жах. Ну як це може бути президент з прізвищем Пукін. Всі будуть сміятися. І перша думка: напевно, щось змінять, літеру якусь", — згадав Андрій.

Данилко зауважив, що порівняно з Єльциним, Путін здавався скромним та стриманим.

Фрагмент у відео з 54:25

Тур Сердючки в Америці

Перший концерт Вєрка з компанією відіграють у Маямі. Всього заплановано шість виступів у США та Канаді. Завершиться благодійний тур концертом у Лос-Анджелесі 30 квітня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що європейське турне Вєрки Сердючки перенесли через серйозну хворобу. Також ми розповідали, що Вєрка Сердючка запалила в Іспанії на сцені з одіозним російським актором Олексієм Паніним.