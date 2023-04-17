"Я никогда этого не рассказывал": Данилко признался, как впервые услышал фамилию Путина

Композитор, певец Андрей Данилко. Фото: СТБ/VIKTORIIA FILIPENKO

Уже завтра, 18 апреля, стартует североамериканский тур в поддержку Украины Верки Сердючки и бенда. Перед вылетом в США певец и композитор Андрей Данилко дал большое интервью, в котором упомянул о встрече с диктатором Путиным в Крыму.

Видео появилось на YouTube-канале "Голос Америки".

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Данилко не раз рассказывал, как в начале нулевых выступал в Крыму на саммите двух президентов: Леонида Кучмы и Владимира Путина. Тогда Андрей в образе Сердючки со сцены поманил к себе пальцем президента РФ. Всех собравшихся такое поведение легендарного украинского артиста шокировало.

В ответ Путин пальцем поманил Сердючку к себе. Данилко вспоминает, они общались 3-5 минут.

"Мне он показался очень застенчивым, милым, аккуратным. Но также он мне показался уменьшенным. Ты на экране видишь его одним, а в жизни его словно убавили", — поделился Данилко.

Также композитор рассказал, как он впервые услышал фамилию Путина.

"Когда Ельцин сказал на Новый Год, я так хорошо это помню. Я ухожу. И почему-то, когда Ельцин сказал "Владимир Владимирович…" и я услышал не Путин, а Пукин. А я думаю, Боже, какой ужас. Ну как это может быть президент с фамилией Пукин. Все будут смеяться. И первое мнение: наверное, что-то изменят, букву какую-то", — вспомнил Андрей.

Данилко отметил, что по сравнению с Ельциным Путин казался скромным и сдержанным.

Фрагмент в видео с 54:25

Тур Сердючки в Америке

Первый концерт Верка с компанией отыграют в Майами. Всего запланировано шесть выступлений в США и Канаде. Завершится благотворительный тур концертом в Лос-Анджелесе 30 апреля.

Напомним, ранее мы писали, что европейское турне Верки Сердючки перенесли из-за серьезной болезни. Также мы рассказывали, что Верка Сердючка зажгла в Испании на сцене с одиозным российским актером Алексеем Паниным.