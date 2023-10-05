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"Я сказала Да": блоггерша-миллионница Верба выходит замуж

5 октября 2023 20:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Я сказала Да": блоггерша-миллионница Верба выходит замуж
Блогерша-миллионница из Ивано-Франковска Юлия Верба. Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Популярная блоггерша-миллионница Юлия Верба выходит замуж. Предложение ей сделали несколько дней назад, 1 октября.

Об этом на своей странице в Instagram Юлия Верба сообщила сегодня, 5 октября.

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"Я сказала ДА", — подписала блоггерша свой пост.

По словам девушки, предложение ей сделали еще в воскресенье, 1 октября. Однако радостной новостью со своими подписчиками она решила поделиться сегодня.

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Кадры с предложения. Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram
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Юлия Верба со своим женихом. Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram
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Кадры с предложения. Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram

В своих Instagram-stories девушка призналась, что ни одним видео из события делиться не будет. По словам Юлии, жених сделал ей предложение в особом для них месте.

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Фото: скриншот

Напомним, после волны хейта, которую начал комик Антон Тимошенко, блоггерша-миллионница Юлия Верба впервые во время полномасштабной войны активно начала публиковать контент с военными и благотворительностью. Она приехала в Запорожскую область.

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