"Я сказала Да": блоггерша-миллионница Верба выходит замуж

Блогерша-миллионница из Ивано-Франковска Юлия Верба. Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram

Популярная блоггерша-миллионница Юлия Верба выходит замуж. Предложение ей сделали несколько дней назад, 1 октября.

Об этом на своей странице в Instagram Юлия Верба сообщила сегодня, 5 октября.

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Юлия Верба выходит замуж

"Я сказала ДА", — подписала блоггерша свой пост.

По словам девушки, предложение ей сделали еще в воскресенье, 1 октября. Однако радостной новостью со своими подписчиками она решила поделиться сегодня.

Кадры с предложения. Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram

Юлия Верба со своим женихом. Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram

Кадры с предложения. Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram

В своих Instagram-stories девушка призналась, что ни одним видео из события делиться не будет. По словам Юлии, жених сделал ей предложение в особом для них месте.

Фото: скриншот

Напомним, после волны хейта, которую начал комик Антон Тимошенко, блоггерша-миллионница Юлия Верба впервые во время полномасштабной войны активно начала публиковать контент с военными и благотворительностью. Она приехала в Запорожскую область.