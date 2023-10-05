"Я сказала Да": блоггерша-миллионница Верба выходит замуж
Популярная блоггерша-миллионница Юлия Верба выходит замуж. Предложение ей сделали несколько дней назад, 1 октября.
Об этом на своей странице в Instagram Юлия Верба сообщила сегодня, 5 октября.
Юлия Верба выходит замуж
"Я сказала ДА", — подписала блоггерша свой пост.
По словам девушки, предложение ей сделали еще в воскресенье, 1 октября. Однако радостной новостью со своими подписчиками она решила поделиться сегодня.
В своих Instagram-stories девушка призналась, что ни одним видео из события делиться не будет. По словам Юлии, жених сделал ей предложение в особом для них месте.
Напомним, после волны хейта, которую начал комик Антон Тимошенко, блоггерша-миллионница Юлия Верба впервые во время полномасштабной войны активно начала публиковать контент с военными и благотворительностью. Она приехала в Запорожскую область.