Український блогер розніс Олега Скрипку за його слова про фемінізм — не стримався

Український музикант Олег Скрипка на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український блогер Богдан Беспалов висловився щодо слів співака Олега Скрипки про фемінізм. Чоловік пояснив лідеру гурту "Воплі Відоплясова" значення цього слова і розкритикував інтерв’ю артиста, яке він нещодавно дав стосовно цієї теми.

Думку про слова Олега Скрипки Богдан Беспалов висловив на своєму каналі в YouTube.

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Реакція блогера

Богдан Беспалов розповів музиканту, що означає слово "фемінізм", зазначивши, що він неправильно трактував це. За словами українського блогера, його дуже здивував соліст гурту "Воплі Відоплясова", який порушив цю тему у своєму розумінні.

"До чого тут твої абсолютно незрозумілі фантазії? Яке домінування? Що ти взагалі верзеш? В ЛГБТQ+ спільноту поліз… Як так може бути наср*но в голові? В нього є непогані пісні, він досить проукраїнський, але, коли він відкриває рота, з нього несеться такий бруд... Ти просто не розумієш, що вживала ця людина", — висловився український блогер.

Український блогер Богдан Беспалов на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Також Беспалов показав ще одне відео, де Олег Скрипка говорить, що нібито самі українці винні у тому, що на них напали.

"Олеже, на чиєму ти боці? З таким позиціонуванням ти заграєш з кремлівською пропагандою. Я просто не можу зрозуміти, невже так складно не ляпати нісенітниці? На мій суб’єктивний погляд, Олег Скрипка — нездорова людина", — також додав Богдан Беспалов.

Слова Олега Скрипки про фемінізм

Нещодавно український музикант і соліст гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка порушив тему фемінізму. Зокрема, він заявив, що на популяцію впливає ЛГБТ, фемінізм, війна і епідемія.

Соліст гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"У людства є два механізми: один механізм, щоб розпліднюватися, а інший механізм — щоб зупинити популяцію. І, на жаль, є такі страшні інструменти, як війна, щоби зупинити популяцію людей, тобто, нібито є об'єктивні причини війни, але насправді, глобально в плані людства — це щоб нас було менше. Є хвороби, епідемії тощо, є фемінізм і є ЛГБТ вся історія", — зазначив Олег Скрипка.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український співак Олег Скрипка розповів, що через росіян в нього скасували концерт.

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