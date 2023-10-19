Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Я целовалась с ним", — Бритни Спирс призналась, что изменяла Тимберлейку arrow

"Я целовалась с ним", — Бритни Спирс призналась, что изменяла Тимберлейку

19 октября 2023 10:52
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
"Я целовалась с ним", — Бритни Спирс призналась, что изменяла Тимберлейку
Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс. Фото: instagram.com/enews
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Бритни Спирс призналась, что все же изменила своему бывшему парню Джастину Тимберлейку, когда они встречались. Она целовалась с танцором Уэйдом Робсоном.

Об этом 41-летняя певица рассказала в своей книге "Женщина во мне", пишет The US Sun.

Читайте также:

Рассказала подробности

Бритни Спирс откровенно рассказывает о своей личной жизни на страницах своих мемуаров "Женщина во мне", которые выйдут 24 октября. Некоторые из откровенных историй звезды из мемуаров уже анонсировали в известных изданиях.

Ходили слухи, что Бритни и актер Джастин Тимберлейк разошлись в 2002 году после трех лет отношений из-за того, что у нее была интрижка с австралийским хореографом Уэйдом Робсоном.

 

Уэйд Робсон
Хореограф Уэйд Робсон. Фото: Cj Contino

Позже Джастин выпустил свой знаменитый сингл Cry Me A River, содержащий слова, намекающие на обман со стороны любимой. Бритни Спирс ранее была оскорблена из-за этого трека.

 

Тем не менее, Бритни подтвердила в своих мемуарах, что все-таки поцеловала Уэйда во время вечеринки.

"Однажды вечером мы пошли в испанский бар. Мы танцевали и веселились. В тот вечер я с ним целовалась", – рассказала Бритни в книге.

Звезда также пишет, что это был единственный случай измены по отношению к Джастину, все остальное время она была ему верна.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ICONIC ⚡️ (@requiemroses)

Тогда звезда рассказала Джастину о своем поцелуе с Уэйдом, поэтому они и разошлись.

Уэйд Робсон в 2001 году поставил хореографию для культовых клипов поп-звезды "Oops... I Did It Again" и "I'm A Slave 4 U", а также ее специального концерта "Live from Las Vegas".

 

В 2000 году Бритни сказала о хореографе в шоу "Доброе утро, Америка": "Он просто вундеркинд, серьезно… Он гений. Он великолепен".

Однако их отношения продолжались менее года.

Напомним, Бритни Спирс избавилась от ребенка Джастина Тимберлейка.

Также мы писали, что разведенная Бритни Спирс пишет второй том мемуаров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме