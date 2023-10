"Я целовалась с ним", — Бритни Спирс призналась, что изменяла Тимберлейку

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс. Фото: instagram.com/enews

Бритни Спирс призналась, что все же изменила своему бывшему парню Джастину Тимберлейку, когда они встречались. Она целовалась с танцором Уэйдом Робсоном.

Об этом 41-летняя певица рассказала в своей книге "Женщина во мне", пишет The US Sun.

Рассказала подробности

Бритни Спирс откровенно рассказывает о своей личной жизни на страницах своих мемуаров "Женщина во мне", которые выйдут 24 октября. Некоторые из откровенных историй звезды из мемуаров уже анонсировали в известных изданиях.

Ходили слухи, что Бритни и актер Джастин Тимберлейк разошлись в 2002 году после трех лет отношений из-за того, что у нее была интрижка с австралийским хореографом Уэйдом Робсоном.

Хореограф Уэйд Робсон. Фото: Cj Contino

Позже Джастин выпустил свой знаменитый сингл Cry Me A River, содержащий слова, намекающие на обман со стороны любимой. Бритни Спирс ранее была оскорблена из-за этого трека.

Тем не менее, Бритни подтвердила в своих мемуарах, что все-таки поцеловала Уэйда во время вечеринки.

"Однажды вечером мы пошли в испанский бар. Мы танцевали и веселились. В тот вечер я с ним целовалась", – рассказала Бритни в книге.

Звезда также пишет, что это был единственный случай измены по отношению к Джастину, все остальное время она была ему верна.

Тогда звезда рассказала Джастину о своем поцелуе с Уэйдом, поэтому они и разошлись.

Уэйд Робсон в 2001 году поставил хореографию для культовых клипов поп-звезды "Oops... I Did It Again" и "I'm A Slave 4 U", а также ее специального концерта "Live from Las Vegas".

В 2000 году Бритни сказала о хореографе в шоу "Доброе утро, Америка": "Он просто вундеркинд, серьезно… Он гений. Он великолепен".

Однако их отношения продолжались менее года.

