Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Розлучена Брітні Спірс пише другий том мемуарів arrow

Розлучена Брітні Спірс пише другий том мемуарів

4 жовтня 2023 16:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Розлучена Брітні Спірс пише другий том мемуарів
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Брітні Спірс заявила, що пише другий том мемуарів "Жінка в мені". Перший том виходить 24 жовтня.

Про це Спирс сказала у соціальній мережі.

Читайте також:

Нова книга Брітні Спірс

Артистка останнім часом все частіше нагадує про себе ЗМІ. Після новини про розлучення та танці з ножами, зірка підготувала черговий інфопривід.

 

"Ось що я роблю зараз — другий том вийде після першого", — написала співачка.

У першому томі мемуарів Брітні Спірс пообіцяла розповісти про своє життя під опікою батька, якого вона звинуватила у порушенні своїх прав, періоді відновлення, а також згадати старі стосунки з Джастіном Тімберлейком та Коліном Фарреллом. За словами друзів, написання мемуарів далося співачці насилу: їй "було важко знову переживати своє минуле".

Після примирення з матір'ю та сестрою співачка підредагувала мемуари за власним бажанням.

Влітку стало відомо про її розлучення з Семом Асгарі після року шлюбу. Приводом для розлучення офіційно стали "непримиренні розбіжності", але джерела стверджували, що насправді співачка зрадила чоловіка з хатнім працівником. Крім того, Асгарі скаржився на те, що з Брітні Спірс, яка часто виходить із себе, важко жити.

Нагагдаємо, ексчоловік Брітні Спірс вийшов з новою "подругою" на червону доріжку.

Раніше Брітні Спірс "зацікавила" поліцію своїми танцями з ножами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз