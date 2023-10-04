Розлучена Брітні Спірс пише другий том мемуарів
Співачка Брітні Спірс заявила, що пише другий том мемуарів "Жінка в мені". Перший том виходить 24 жовтня.
Про це Спирс сказала у соціальній мережі.
Нова книга Брітні Спірс
Артистка останнім часом все частіше нагадує про себе ЗМІ. Після новини про розлучення та танці з ножами, зірка підготувала черговий інфопривід.
"Ось що я роблю зараз — другий том вийде після першого", — написала співачка.
У першому томі мемуарів Брітні Спірс пообіцяла розповісти про своє життя під опікою батька, якого вона звинуватила у порушенні своїх прав, періоді відновлення, а також згадати старі стосунки з Джастіном Тімберлейком та Коліном Фарреллом. За словами друзів, написання мемуарів далося співачці насилу: їй "було важко знову переживати своє минуле".
Після примирення з матір'ю та сестрою співачка підредагувала мемуари за власним бажанням.
Влітку стало відомо про її розлучення з Семом Асгарі після року шлюбу. Приводом для розлучення офіційно стали "непримиренні розбіжності", але джерела стверджували, що насправді співачка зрадила чоловіка з хатнім працівником. Крім того, Асгарі скаржився на те, що з Брітні Спірс, яка часто виходить із себе, важко жити.
Нагагдаємо, ексчоловік Брітні Спірс вийшов з новою "подругою" на червону доріжку.
Раніше Брітні Спірс "зацікавила" поліцію своїми танцями з ножами.