Розлучена Брітні Спірс пише другий том мемуарів

Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Співачка Брітні Спірс заявила, що пише другий том мемуарів "Жінка в мені". Перший том виходить 24 жовтня.

Про це Спирс сказала у соціальній мережі.

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Артистка останнім часом все частіше нагадує про себе ЗМІ. Після новини про розлучення та танці з ножами, зірка підготувала черговий інфопривід.

"Ось що я роблю зараз — другий том вийде після першого", — написала співачка.

У першому томі мемуарів Брітні Спірс пообіцяла розповісти про своє життя під опікою батька, якого вона звинуватила у порушенні своїх прав, періоді відновлення, а також згадати старі стосунки з Джастіном Тімберлейком та Коліном Фарреллом. За словами друзів, написання мемуарів далося співачці насилу: їй "було важко знову переживати своє минуле".

Після примирення з матір'ю та сестрою співачка підредагувала мемуари за власним бажанням.

Влітку стало відомо про її розлучення з Семом Асгарі після року шлюбу. Приводом для розлучення офіційно стали "непримиренні розбіжності", але джерела стверджували, що насправді співачка зрадила чоловіка з хатнім працівником. Крім того, Асгарі скаржився на те, що з Брітні Спірс, яка часто виходить із себе, важко жити.

Нагагдаємо, ексчоловік Брітні Спірс вийшов з новою "подругою" на червону доріжку.

Раніше Брітні Спірс "зацікавила" поліцію своїми танцями з ножами.