"Я вас не вітаю": фронтмен гурту "ТІК" Бронюк пояснив власну позицію щодо 8 березня

Фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк

Повномасштабна війна, кривава політика кремля та звірства окупантів призвели до того, що українці не хочуть мати нічого спільного з росіянами. І святкування Міжнародного жіночого дня саме 8 березня зокрема. Така позиція й у фронтмена гурту "ТІК" Віктора Бронюка.

Про це музикант розповів у своєму Instagram.

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Бронюк заявив, що не вітатиме жінок з 8 березня. Він запропонував власне, національне свято — День найкращих українських жінок. Святкувати його вдень народження Лесі Українки, 25 лютого, Бронюк вважає недоречним. Бо це наступного дня після початку повномасштабної війни.

У дописі фронтмен гурту "ТІК" відверто розповів, чому він виступає проти привітань жінок саме 8 березня.

"Жінка — це не 8 березня. І тим паче — не тюльпан за 40 гривень. Жінка — це Всесвіт, який дарує життя! Зрозуміло, що аби не втрачати такий благодатний маркетинговий і грошовий день, зараз багато прихильників збереження "свята 8 березня" одразу почали віднаходити історичні прив’язки культової совкової традиції із рухом феміністок та боротьби жінок за свої права. І все ж у питанні всього, що нас хоч чимось/хоч якось може пов’язувати із москалями, моя позиція незмінна: Геть від москви! Без жодних винятків", — написав артист.

Втім, зазначив Бронюк, хоч він і не вітає жінок 8 березня, але щиро їх любить та поважає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "ТІК" презентував першу пісню від початку повномасштабної війни. Також ми розповідали про позицію телеведучої та громадської діячки Катерини Осадчої щодо 8 березня.