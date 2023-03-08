"Я вас не поздравляю": фронтмен группы "ТІК" Бронюк объяснил собственную позицию по поводу 8 марта
Полномасштабная война, кровавая политика кремля и зверства окупантов привели к тому, что украинцы не хотят иметь ничего общего с россиянами. И празднование Международного женского дня как раз 8 марта в том числе. Такая позиция и у фронтмена группы "ТІК" Виктора Бронюка.
Об этом музыкант рассказал в своем Instagram.
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Бронюк заявил, что не будет поздравлять женщин с 8 марта. Он предложил собственный национальный праздник — День лучших украинских женщин. Праздновать его в день рождения Леси Украинки, 25 февраля, Бронюк считает неуместным. Это на следующий день после начала полномасштабной войны.
В публікации фронтмен группы "ТІК" откровенно рассказал, почему он выступает против поздравлений женщин именно 8 марта.
"Женщина — это не 8 марта. И тем более — не тюльпан за 40 гривен. Женщина — это Вселенная, которая дарит жизнь! Понятно, чтобы не терять такой благодатный маркетинговый и денежный день, сейчас много поклонников сохранения "праздника 8 марта" сразу начали находить исторические привязки культовой совковой традиции с движением феминисток и борьбы женщин за свои права. И все же в вопросе всего, что нас хоть чем-то может связывать с москалями, моя позиция неизменна: Прочь от москвы! Без исключений", — написал артист.
Впрочем, отметил Бронюк, хоть он и не поздравляет женщин 8 марта, но искренне любит их и уважает.
Напомним, ранее мы писали, что группа "ТІК" презентовала первую песню с начала полномасштабной войны. Также мы рассказывали о позиции телеведущей и общественного деятеля Екатерины Осадчей относительно 8 марта.