"Це День Берегині": Осадча висловилась, чи потрібен Міжнародний жіночий день

Телеведуча та громадська діячка Катерина Осадча

Через повномасштабну війну багато українців виступають про перенесення Міжнародного жіночого дня. Втім, поки що він відзначається в нашій країні як і до цього, 8 березня. Телеведуча та громадська діячка Катерина Осадча висловилась з цього приводу.

Відповідну публікацію вона зробила у своєму Instagram.

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Осадча опублікувала фотографію з букетом квітів. Телеведуча згадала часи, коли вона працювала моделлю у Парижі.

"Дівчатам дарували квіти в цей день. Він не був вихідним, але був таким собі святом уваги до жінок, що нам було тоді приємно", — пригадала телеведуча.

За словами Осадчої, зараз у суспільстві думки розійшлися, чи звертати увагу на цей день.

"Моя думка, що якщо жінки отримають трохи більше уваги і для цього потрібен день, то нехай він буде. Але можна вибрати іншу дату в календарі. Але поки так, як є", — написала Осадча.

Від минулого року 8 березня для телеведучої — День Берегині.

"Ми знаємо, що весну в нас не відібрати. І як і минулого року я хочу привітати Берегинь — мам, доньок, сестер, тих хто стоїть пліч-о-пліч з чоловіками на нулі, та тих хто виховує дітей без батька, тих, хто вміє робити сто справ одночасно і в найскрутніший час має в запасі не одну казку для малечі. Мої любі Берегині, ви не плачете, коли боляче, а плачете від несправедливості, ви — опора всієї нації, ви — сила і міць. Дай вам Бог здоров’я і сили", — підсумувала Осадча.

В коментарях думки шанувальниць Катерина розділились: багато з них не святкують 8 березня та не приймають привітань. Бо в жінок є асоціація з Радянським Союзом та теперішньою росією. Втім, деяким підписникам сподобався саме образ берегинь.

Так, саме день Берегині. Тієї незламної, сильної та безмежно люблячої квітучої жінки

Чудова назва, день Берегині

День берегині дуже гарно. Але треба для нього свою дату. Бо 8 березня — це комуністичний пережиток

Нагадаємо, раніше ми писали, що Осадча та інші українські знаменитості прокоментували протести в Грузії. Також ми писали, що Джамала переспівала "гімн" жінок американської артистки Майлі Сайрус.