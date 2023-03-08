"Це День Берегині": Осадча висловилась, чи потрібен Міжнародний жіночий день
Через повномасштабну війну багато українців виступають про перенесення Міжнародного жіночого дня. Втім, поки що він відзначається в нашій країні як і до цього, 8 березня. Телеведуча та громадська діячка Катерина Осадча висловилась з цього приводу.
Відповідну публікацію вона зробила у своєму Instagram.
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Деталі
Осадча опублікувала фотографію з букетом квітів. Телеведуча згадала часи, коли вона працювала моделлю у Парижі.
"Дівчатам дарували квіти в цей день. Він не був вихідним, але був таким собі святом уваги до жінок, що нам було тоді приємно", — пригадала телеведуча.
За словами Осадчої, зараз у суспільстві думки розійшлися, чи звертати увагу на цей день.
"Моя думка, що якщо жінки отримають трохи більше уваги і для цього потрібен день, то нехай він буде. Але можна вибрати іншу дату в календарі. Але поки так, як є", — написала Осадча.
Від минулого року 8 березня для телеведучої — День Берегині.
"Ми знаємо, що весну в нас не відібрати. І як і минулого року я хочу привітати Берегинь — мам, доньок, сестер, тих хто стоїть пліч-о-пліч з чоловіками на нулі, та тих хто виховує дітей без батька, тих, хто вміє робити сто справ одночасно і в найскрутніший час має в запасі не одну казку для малечі. Мої любі Берегині, ви не плачете, коли боляче, а плачете від несправедливості, ви — опора всієї нації, ви — сила і міць. Дай вам Бог здоров’я і сили", — підсумувала Осадча.
В коментарях думки шанувальниць Катерина розділились: багато з них не святкують 8 березня та не приймають привітань. Бо в жінок є асоціація з Радянським Союзом та теперішньою росією. Втім, деяким підписникам сподобався саме образ берегинь.
- Так, саме день Берегині. Тієї незламної, сильної та безмежно люблячої квітучої жінки
- Чудова назва, день Берегині
- День берегині дуже гарно. Але треба для нього свою дату. Бо 8 березня — це комуністичний пережиток
Нагадаємо, раніше ми писали, що Осадча та інші українські знаменитості прокоментували протести в Грузії. Також ми писали, що Джамала переспівала "гімн" жінок американської артистки Майлі Сайрус.