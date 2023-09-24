"Я задихаюся": Дантес розповів про причину переносу концертів
Володимир Дантес, у якого нещодавно стартував тур з україномовною програмою, розповів, що перенесе деякі концерти через стан свого здоров’я. Співак дуже погано себе почуває і навіть не може дихати.
Про це він розповів у сторіс у своєму Instagram.
"Я не люблю розводити драму"
Володимир Дантес відверто поділився з прихильниками, що через занадто насичений графік роботи його здоров’я послабшало і він фізично не може проводити концерти.
"Я не люблю розводити драму, тому ви завжди бачите мене здоровеньким. Але після зйомок Будинку культури, коли ми їздили по деокупованим територіям, зі мною щось відбулося дуже жахливе і з моїми легенями, і бронхами, з усім. Я досі кашляю. Не то, що кашляю, задихаюся". — розповів Дантес в Instagram.
Співак також опублікував допис, у якому зізнався, що не хотів жалітися і до кінця думав, що його стан поліпшиться без лікування, але стало лише гірше.
"Відчуваю себе погано, коли жаліюся, але ще гірше — кашляти і задихатися під час і після виступу. До останнього думав, що встигну і все мине. Але ні. Давайте з вами зустрічатись, але трішечки в нові дати. Обіцяю до цього моменту привести себе до тями і не вмерти на сцені". — пожартував виконавець.
Прихильники підтримали Вову і побажали йому якнайшвидшого одужання.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Дантес показав "портрет війни" на Херсонщині. А ще співак попросив допомогти роздягнути Кацуріну задля доброї справи.