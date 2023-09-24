"Я задихаюся": Дантес розповів про причину переносу концертів

Співак Володимир Дантес

Володимир Дантес, у якого нещодавно стартував тур з україномовною програмою, розповів, що перенесе деякі концерти через стан свого здоров’я. Співак дуже погано себе почуває і навіть не може дихати.

Про це він розповів у сторіс у своєму Instagram.

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"Я не люблю розводити драму"

Володимир Дантес відверто поділився з прихильниками, що через занадто насичений графік роботи його здоров’я послабшало і він фізично не може проводити концерти.

Сторіс Володимира Дантеса в Instagram:

volodymyrdantes

"Я не люблю розводити драму, тому ви завжди бачите мене здоровеньким. Але після зйомок Будинку культури, коли ми їздили по деокупованим територіям, зі мною щось відбулося дуже жахливе і з моїми легенями, і бронхами, з усім. Я досі кашляю. Не то, що кашляю, задихаюся". — розповів Дантес в Instagram.

Співак також опублікував допис, у якому зізнався, що не хотів жалітися і до кінця думав, що його стан поліпшиться без лікування, але стало лише гірше.

"Відчуваю себе погано, коли жаліюся, але ще гірше — кашляти і задихатися під час і після виступу. До останнього думав, що встигну і все мине. Але ні. Давайте з вами зустрічатись, але трішечки в нові дати. Обіцяю до цього моменту привести себе до тями і не вмерти на сцені". — пожартував виконавець.

Прихильники підтримали Вову і побажали йому якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Дантес показав "портрет війни" на Херсонщині. А ще співак попросив допомогти роздягнути Кацуріну задля доброї справи.