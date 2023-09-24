"Я задыхаюсь": Дантес рассказал о причине переноса концертов

Певец Владимир Дантес

Владимир Дантес , у которого недавно стартовал тур с украиноязычной программой, рассказал, что перенесет некоторые концерты из-за состояния своего здоровья. Певец очень плохо себя чувствует и даже не может дышать.

Об этом он рассказал в своем Instagram .

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"Я не люблю разводить драму"

Владимир Дантес откровенно поделился с подписчиками, что из-за слишком насыщенного графика работы его здоровье ослабело и он физически не может проводить концерты.

Сторис Владимира Дантеса в Instagram:

volodymyrdantes

"Я не люблю разводить драму, поэтому вы всегда видите меня здоровеньким. Но после съемок Дома культуры, когда мы ездили по деоккупированным территориям, со мной что-то произошло очень ужасное и с моими легкими, и бронхами, со всем. Я до сих пор кашляю. Не то, что кашляю, задыхаюсь". — рассказал Дантес в Instagram.

Певец также опубликовал публикацию, в которой признался, что не хотел жаловаться и до конца думал, что его состояние улучшится без лечения, но стало только хуже.

"Чувствую себя плохо, когда жалуюсь, но еще хуже — кашлять и задыхаться во время и после выступления. До последнего думал, что успею и все пройдет. Но нет. Давайте с вами встречаться, но немного в другие даты. Обещаю к этому моменту привести себя в чувство и не умереть на сцене", — пошутил исполнитель.

Поклонники поддержали Вову и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Дантес показал "портрет войны" в Херсонской области. А еще певец попросил помочь раздеть Кацурину ради хорошего дела.