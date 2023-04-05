Я знал их другими: кто удивил и разочаровал Горбунова за период войны

Кто разочаровал Горбунова?

Ведущий и шоумен Юрий Горбунов разочарован своими коллегами "по цеху". Так, некоторые из них за период полномасштабной войны начали вести себя совсем неожиданно.

Об этом он упомянул в откровенном интервью Славе Демину. Часть этого интервью можно найти в Instagram.

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"Кто из известных людей разочаровал за время войны?" — спросил Горбунова Демин.

"Наверное, Винник. Я не знаю, где он и что с ним, — сказал Горбунов. — Мы друзья. Ну, нельзя исчезать. Просто нужно было объяснить это все. Я пробовал, но Олег трубки не берет. Сто раз ты же не будешь звонить. Мне кажется, как-то все должно быть по-другому".



Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник предположительно находится в Германии.

"Меня больше всего удивил Тарас Тополя. Меня больше всего удивили мои ребята, с которыми я еще дружил в детстве, которые никогда не имели отношения к армии. А они взяли в руки оружие, ушли и служат. Такие люди меня удивляют. Когда мы развозили под Киевом гуманитарную помощь. Удивляют люди, дети, оставшиеся без родителей. А им хватало сил помогать другим. Они делали это подсознательно, просто отключая разум", — добавил телеведущий.

Напомним, в день второго полуфинала конкурса "Евровидение-2023", 11 мая, в сопровождении филармонического оркестра BBC певица Джамала представит свой новый альбом QIRIM, основанный на крымскотатарских народных песнях. Это будет мировая премьера пластинки. В преддверии вылета в английский Ливерпуль артистка презентует альбом в Украине.