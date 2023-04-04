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Джамала презентуватиме новий альбом не тільки на "Євробаченні-2023": де виступить співачка

4 квітня 2023 16:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка Джамала
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В день другого півфіналу конкурсу "Євробачення-2023", 11 травня, у супроводі філармонічного оркестру ВВС співачка Джамала представить свій новий альбом QIRIM, заснований на кримськотатарських народних піснях. Це буде світовою прем’єрою платівки. Напередодні вильоту в англійський Ліверпуль, де пройде конкурс, артистка презентує альбом в Україні. 

Про це Джамала повідомила у своєму Instagram.

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Подробиці 

Вже 5 травня Джамала виступить в Києві. На сцені Національної опери вона представить новий альбом QIRIM. Це 14 старовинних пісень, кожна з яких представляє певну місцевість Кримського півострова. Усі твори артистка ретельно збирала протягом десятиліть. Співавтором цього дослідження став сам народ Криму — до роботи над платівкою долучилося понад 80 музикантів.

"Попри вогонь і темряву, ми продовжуємо боротися за своє. Саме тому мені так важливо зіграти дебютний лайв з новим альбомом вдома. Для своїх. Адже QIRIM — це про нашу історію, яку ми збираємо по крихтах, щоб пізнати себе. Щоб пізнати культуру, що роками кровоточить. Новий альбом проводить тропами українського Криму і розповідає традиційні сюжети, раніше невідомі чи забуті. Саме так я хочу, щоб звучала Україна для світу", — написала Джамала. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джамала зворушливо привітала старшого сина з днем народження. Також ми розповідали, що Джамала згадала, як дотримувалась посту Рамадан в дитинстві.

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