Як Дантес та інші знаменитості вітають Олексія Дурнєва з днем народження

Шоумен Володимир Дантес та блогер Олексій Дурнєв. Фото: Facebook/vpiska.eu

Сьогодні, 31 липня, свій день народження відзначає блогер Олексій Дурнєв. Зірковому уродженцю тимчасово окупованого Маріуполя виповнилось 37 років. Одними з перших його привітав шоумен Володимир Дантес та інші знаменитості українського шоу-бізнесу.

Новини.LIVE розкаже про зірковий день народження детальніше.

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Привітання від друзів та колег

Окрему публікацію Олексію Дурнєву присвятив Дантес. Знаменитості разом виступають в гумористичному благодійному турі "Пожежа". Зіркові друзі вже побували в багатьох країнах Європи та містах України

"Ми рік з тобою провели на валізах. З тобою я сміюся до сліз і збираю історії, які відкриваються тільки в тісних колах. З тобою бачу як це дбати (правильно дбати) про команду. Ти класний приклад людини, яка обожнюю країну свою, яка щебече солов'їною і підтримає кожного. Радий, що у твій день народження я все ще твій друг і не за***ав", — зворушливо написав Володимир та опублікував спільне фото.

Водночас Дурнєв зауважив на своїй сторінці, що після 24 лютого орієнтири змінилися. Йому не хочеться надувних кульок, подарунків із червоним бантом і гучної компанії. Хочеться тиші та дякувати, а не отримувати.

"Мрію, аби всі наші захисники повернулись до спокійного життя, яке вирує в простих речах: сніданок із родиною, кіно з друзями, "забери з садочка малу". Аби скоріше ми перемогли і цей спокій настав. Роблю краплю в морі — відкриваю збір на авто для наших ЗСУ. Я дуже кайфую від цієї традиції яку започаткували мої колеги", — написав Дурнєв.

Зробити донат можна за посиланням. Згодом зірковий іменинник пообіцяв прозвітувати, скільки та на що пішли гроші. В коментарях під публікацією свої привітання Олексію залишили модель Даша Астаф’єва, блогерка Раміна Есхакзай, співачка Діана Глостер та інші знаменитості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі ще тоді чуток про весілля Наді Дорофєєвої Дантес випустив новий кліп, в якому одну з ролей зіграв Олексій Дурнєв.