Как Дантес и другие знаменитости поздравляют Алексея Дурнева с днем рождения

Шоумен Владимир Дантес и блогер Алексей Дурнев. Фото: Facebook/vpiska.eu

Сегодня, 31 июля, свой день рождения отмечает блогер Алексей Дурнев. Звездному уроженцу временно оккупированного Мариуполя исполнилось 37 лет. Одними из первых его поздравил шоумен Владимир Дантес и другие знаменитости украинского шоу-бизнеса.

Новини.LIVE расскажет о звездном дне рождения подробнее.

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Отдельную публикацию Алексею Дурневу посвятил Дантес. Знаменитости вместе выступают в юмористическом благотворительном туре "Пожежа". Звездные друзья уже побывали во многих странах Европы и городах Украины

"Мы год с тобой провели на чемоданах. С тобой я смеюсь до слез и собираю истории, которые открываются только в тесных кругах. С тобой вижу как это заботиться (правильно заботиться) о команде. Ты классный пример человека, который обожаю страну свою, который щебечет соловьиной и поддержит каждого. Рад, что в твой день рождения я все еще твой друг и не за***ал", — трогательно написал Владимир и опубликовал общее фото.

В то же время Дурнев отметил на своей странице, что после 24 февраля ориентиры изменились. Ему не хочется надувных шаров, подарков с красным бантом и громкой компании. Хочется тишины и благодарить, а не получать.

"Мечтаю, чтобы все наши защитники вернулись к спокойной жизни, которая бурлит в простых вещах: завтрак с семьей, кино с друзьями, "забери из садика малыша". Чтобы скорее мы победили и это спокойствие наступило. Делаю каплю в море — открываю сбор на авто для наших ВСУ. Я очень кайфую от этой традиции, которую положили начало мои коллеги", — написал Дурнев.

Сделать донат можно по ссылке. Впоследствии звездный именинник пообещал отчитаться, сколько и на что ушли деньги. В комментариях под публикацией свои поздравления Алексею оставили модель Даша Астафьева, блогерша Рамина Эсхакзай, певица Диана Глостер и другие знаменитости.

Напомним, ранее мы писали, что на фоне еще тогда слухов о свадьбе Нади Дорофеевой Дантес выпустил новый клип, в котором одну из ролей сыграл Алексей Дурнев.