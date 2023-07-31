Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Как Дантес и другие знаменитости поздравляют Алексея Дурнева с днем рождения arrow

Как Дантес и другие знаменитости поздравляют Алексея Дурнева с днем рождения

31 июля 2023 12:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Как Дантес и другие знаменитости поздравляют Алексея Дурнева с днем рождения
Шоумен Владимир Дантес и блогер Алексей Дурнев. Фото: Facebook/vpiska.eu
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 31 июля, свой день рождения отмечает блогер Алексей Дурнев. Звездному уроженцу временно оккупированного Мариуполя исполнилось 37 лет. Одними из первых его поздравил шоумен Владимир Дантес и другие знаменитости украинского шоу-бизнеса.

Новини.LIVE расскажет о звездном дне рождения подробнее.

Читайте также:

Поздравления от друзей и коллег

Отдельную публикацию Алексею Дурневу посвятил Дантес. Знаменитости вместе выступают в юмористическом благотворительном туре "Пожежа". Звездные друзья уже побывали во многих странах Европы и городах Украины

"Мы год с тобой провели на чемоданах. С тобой я смеюсь до слез и собираю истории, которые открываются только в тесных кругах. С тобой вижу как это заботиться (правильно заботиться) о команде. Ты классный пример человека, который обожаю страну свою, который щебечет соловьиной и поддержит каждого. Рад, что в твой день рождения я все еще твой друг и не за***ал", — трогательно написал Владимир и опубликовал общее фото.

В то же время Дурнев отметил на своей странице, что после 24 февраля ориентиры изменились. Ему не хочется надувных шаров, подарков с красным бантом и громкой компании. Хочется тишины и благодарить, а не получать.

"Мечтаю, чтобы все наши защитники вернулись к спокойной жизни, которая бурлит в простых вещах: завтрак с семьей, кино с друзьями, "забери из садика малыша". Чтобы скорее мы победили и это спокойствие наступило. Делаю каплю в море открываю сбор на авто для наших ВСУ. Я очень кайфую от этой традиции, которую положили начало мои коллеги", — написал Дурнев.

Сделать донат можно по ссылке. Впоследствии звездный именинник пообещал отчитаться, сколько и на что ушли деньги. В комментариях под публикацией свои поздравления Алексею оставили модель Даша Астафьева, блогерша Рамина Эсхакзай, певица Диана Глостер и другие знаменитости.

Напомним, ранее мы писали, что на фоне еще тогда слухов о свадьбе Нади Дорофеевой Дантес выпустил новый клип, в котором одну из ролей сыграл Алексей Дурнев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз