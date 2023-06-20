Олексій Дурнєв звернувся до українців – блогер закликав людей допомагати

Український телеведучий Олексій Дурнєв під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Український телеведучий та блогер Олексій Дурнєв звернувся до всіх українців. Відомий ведучий закликав людей не боятися просити та надавати допомогу тим, хто зараз цього потребує, та не соромитися цього робити.

Відповідну публікацію Олексій Дурнєв розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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"Шановні, не соромтеся просити й надавати допомогу. Зараз кожен живе в режимі підвищеної готовності. Щось сталося — мобілізуємось і підтримаємо одне одного всією країною. І це, мабуть, найкращий тест на здоров'я суспільства. Але на тлі величезних викликів перед нами, громадянами, наші проблеми — людські — здаються мізерними. Неважливими. Смішними. "Неначасними", — написав Олексій Дурнєв.

Український ведучий Олексій Дурнєв під час інтерв'ю з Оленою Кравець. Фото: скриншот з YouTube

Також український ведучий згадав ситуацію з Херсоном, де тварини були покинуті напризволяще. За словами Олексія Дурнєва, маленького горя не буває, тому просити про допомогу — це нормально, навіть якщо це буде просто незнайомець.

Крім того, блогер порівняв життя українців та росіян, які сидять у своїй країні мовчки.

"Применшувати силу своїх можливостей чи переживань — це стиль болотних дикунів, що сидять тихо й не висовують носа з нори, навіть коли їхня держава годує їх отрутою. Ми інші. Ми відверті, хоробрі й сердечні. В першу чергу до себе, пам'ятаймо це. Тому, будь ласка, говоріть, коли ви вже не вивозите, допомагайте, коли у вас є на це ресурс. Така проста штука, але вона потребує нагадування. Нормально бути слабким. Нормально бути спроможним лише на маленький, але добрий вчинок", — також додав блогер.

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