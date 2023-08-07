Як гурт KAZKA підкорював Японію: ексклюзивні враження

Олександра Заріцька та Дмитро Мазуряк з гурту KAZKA в Японії. Фото: Julia Voinar/Новини.LIVE

Гурт KAZKA завершив двотижневий тур Японією. За цей час вони об'їздили пів країни, брали участь у дипломатичних заходах, зіграли концерт з відомим японським виконавцем Сугізо і, звісно ж, підтримували українців.

Новини.LIVE супроводжували гурт KAZKA в турі Японією і привезли ексклюзивні враження.

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Вперше гурт KAZKA відвідав Японію у жовтні минулого року. Учасникам настільки сподобалась країна та менталітет японців, що вони, не роздумуючи, приїхали знову.

"Жодна країна не ставиться до українців так, як ставляться в Японії. Японці дуже цінують культуру. І так як ми несемо і стараємось нести українську культуру, то тут її дуже цінують. Ми на цей раз привезли також наші книжки, мультфільми, показали, що ми робимо окрім того, що співаємо", — поділилась враженнями вокалістка гурту Олександра Заріцька.

Також під час туру гурт записав пісню разом з японським виконавцем Сугізо під назвою "Only love. Peace and love" ("Лише любов. Мир і любов"). І одразу ж презентували її на спільному концерті.

Гурт KAZKA з японським виконавцем Сугізо. Фото: Julia Voinar/Новини.LIVE

Тим часом сопілкар Дмитро Мазуряк з Японії привозить не лише гарні враження, а й дуже корисні для гурту речі. Під час минулої поїздки він прихопив з собою бамбук, з якого виготовляв інструменти в Україні.

На цей же раз Дмитро привіз купу японських пилок.

"Японські пилки, такі ножівки, вони одні з найкращих в світі, і ними працювати — це велика втіха", — ділиться Дмитро.

Нагадаємо, через смертоносний зсув ґрунту на гірському курорті в Грузії, гурт KAZKA переніс свій запланований концерт.