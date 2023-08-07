Как группа KAZKA покоряла Японию: эксклюзивные впечатления

Александра Зарицкая и Дмитрий Мазуряк из группы KAZKA в Японии. Фото: Julia Voinar/Новини.LIVE

Группа KAZKA завершила двухнедельный тур по Японии. За это время они объездили полстраны, участвовали в дипломатических мероприятиях, сыграли концерт с известным японским исполнителем Сугизо и, конечно, поддерживали украинцев.

Новини.LIVE сопровождали группу KAZKA в туре по Японии и привезли эксклюзивные впечатления.

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Впервые группа KAZKA посетила Японию в октябре прошлого года. Участникам настолько понравилась страна и менталитет японцев, что они, не раздумывая, приехали снова.

"Ни одна страна не относится к украинцам так, как относятся в Японии. Японцы очень ценят культуру. И так как мы несем и стараемся нести украинскую культуру, то ее очень ценят. Мы на этот раз привезли также наши книги, мультфильмы, показали, что мы делаем кроме того, что поем", — поделилась впечатлениями вокалистка группы Александра Зарицкая.

Также во время тура группа записала песню вместе с японским исполнителем Сугизо под названием "Only love. Peace and love" ("Лишь любовь. Мир и любовь"). И сразу же презентовали ее на совместном концерте.

Группа KAZKA с японским исполнителем Сугизо. Фото: Julia Voinar/Новини.LIVE

Тем временем Дмитрий Мазуряк, который играет в группе на сопилке, из Японии привез не только хорошие впечатления, но и очень полезные для группы вещи. Во время прошлой поездки он прихватил с собой бамбук, из которого изготовлял инструменты в Украине.

На этот же раз Дмитрий привез кучу японских пил.

"Японские пилы, такие ножовки, они одни из лучших в мире, и ими работать — это большое утешение", — делится Дмитрий.

Напомним, из-за смертоносного оползня на горном курорте в Грузии, группа KAZKA перенесла свой запланированный концерт.