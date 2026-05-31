Як правильно сушити волосся після миття: думка експертів

Як краще сушити волосся: феном чи природним шляхом
Красиве та доглянуте волосся — це не лише про дорогі маски чи вдалу стрижку. Величезну роль відіграє те, як саме ми його сушимо після миття. Одна банальна помилка з феном чи рушником може призвести до посічених кінчиків, ламкості волосся та ефекту "кульбаби" на голові.
Новини.LIVE розповість, як краще висушити пасма.
Як правильно сушити волосся
Просто терти волосся рушником, а потім одразу вмикати фен на максимум — найгірша ідея. Найкращий підхід, який радять трихологи, має такий вигляд:
- Дайте волоссю спокій на перші пів години. Нехай воно висохне приблизно на 70%. Коли волога частково випарується природним шляхом, пасма стануть менш вразливими до гарячого повітря.
- Досушіть феном. Решту 30% вологи приберіть за допомогою техніки. Це допоможе закрити лусочки волосся і додасть йому охайності.
До речі, під час сушіння феном можна акуратно прочісувати пасма щіткою. Це не просто прискорить процес завдяки кращому розподілу повітря, а й зробить волосся гладким, ніби після салону. Не забувайте також про незмивні спреї чи крем-догляд — вони чудово допомагають приборкати неслухняні волоски.
Як користуватися феном
Щоб гаряче повітря не мало негативний вплив на волосся, візьміть за правило кілька простих речей:
- Ніколи не притискайте фен впритул до голови. Безпечна відстань — десь 10–20 сантиметрів.
- Завжди сушіть волосся зверху вниз — тобто від коренів до кінчиків. Якщо у вас довга грива, розділіть її на зони і просушуйте кожну окремо.
- Якщо ваш фен має кнопки регулювання, вибирайте мінімальну або середню температуру та помірну швидкість потоку.
- Одразу після сушіння гарячим повітрям волосся стає дуже крихким. Зачекайте пару хвилин, поки воно охолоне до кімнатної температури, і лише тоді беріться за щітку чи стайлер для укладки.
І памʼятайте, що навіть ідеальна техніка сушіння не врятує ситуацію, якщо ви миєте голову першим ліпшим шампунем, який сильно пересушує шкіру та пасма. Здоровий вигляд — це завжди комплексний підхід, який починається з правильного очищення і закінчується дбайливим сушінням.
