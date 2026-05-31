Як правильно сушити волосся після миття: думка експертів

Красиве та доглянуте волосся — це не лише про дорогі маски чи вдалу стрижку. Величезну роль відіграє те, як саме ми його сушимо після миття. Одна банальна помилка з феном чи рушником може призвести до посічених кінчиків, ламкості волосся та ефекту "кульбаби" на голові.

Як правильно сушити волосся

Просто терти волосся рушником, а потім одразу вмикати фен на максимум — найгірша ідея. Найкращий підхід, який радять трихологи, має такий вигляд:

Дайте волоссю спокій на перші пів години. Нехай воно висохне приблизно на 70%. Коли волога частково випарується природним шляхом, пасма стануть менш вразливими до гарячого повітря. Досушіть феном. Решту 30% вологи приберіть за допомогою техніки. Це допоможе закрити лусочки волосся і додасть йому охайності.

До речі, під час сушіння феном можна акуратно прочісувати пасма щіткою. Це не просто прискорить процес завдяки кращому розподілу повітря, а й зробить волосся гладким, ніби після салону. Не забувайте також про незмивні спреї чи крем-догляд — вони чудово допомагають приборкати неслухняні волоски.

Як користуватися феном

Щоб гаряче повітря не мало негативний вплив на волосся, візьміть за правило кілька простих речей:

Ніколи не притискайте фен впритул до голови. Безпечна відстань — десь 10–20 сантиметрів.

Завжди сушіть волосся зверху вниз — тобто від коренів до кінчиків. Якщо у вас довга грива, розділіть її на зони і просушуйте кожну окремо.

Якщо ваш фен має кнопки регулювання, вибирайте мінімальну або середню температуру та помірну швидкість потоку.

Одразу після сушіння гарячим повітрям волосся стає дуже крихким. Зачекайте пару хвилин, поки воно охолоне до кімнатної температури, і лише тоді беріться за щітку чи стайлер для укладки.

І памʼятайте, що навіть ідеальна техніка сушіння не врятує ситуацію, якщо ви миєте голову першим ліпшим шампунем, який сильно пересушує шкіру та пасма. Здоровий вигляд — це завжди комплексний підхід, який починається з правильного очищення і закінчується дбайливим сушінням.

